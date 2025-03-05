Если сдаваемая квартира выглядит изношенной, а у владельца нет возможности или желания делать ремонт, арендатор может предложить обновить жилье за свой счет. Юрист по недвижимости Эви Хиндпере разъясняет, когда это допустимо и какие нюансы важно учесть.
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Имеет ли арендатор право делать ремонт в съемном жилье?
По словам Хиндпере, в первую очередь необходимо четко договориться, какие именно работы собирается выполнить арендатор, чтобы избежать ситуации, когда он, например, начнет сносить несущие конструкции, прокладывать трубы или делать другие серьезные изменения. «Даже если арендатор планирует всего лишь покрасить стены или поменять обои, цвет краски и рисунок обоев также следует согласовать», - отметила юрист.