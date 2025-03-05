Еврокомиссия вторично отложила публикацию плана по отказу от российского топлива

Еврокомиссия вторично отложила презентацию дорожной карты по полному отказу от российских энергоресурсов к 2027 году, сообщило агентство Reuters в среду, 5 марта. Новая задержка с оглашением плана произошла на фоне сообщений о попытках США возобновить трубопроводные поставки газа из России в Германию.

Первоначально дорожную карту планировалось представить в феврале, но затем презентацию перенесли на 26 марта. Теперь же она вовсе пропала из графика заседаний, новая дата презентации неизвестна. Причины этого не уточняются, отмечает агентство.

Евросоюз поставил себе цель полностью отказаться от импорта российского ископаемого топлива к 2027 после российского вооруженного вторжения в Украину в феврале 2022 года. В ноябре прошлого года новый еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что представит пошаговый план по достижению этой цели в первые 100 дней своей работы.

Отказ от российских энергоносителей

После начала войны в Украине ЕС быстро отказался от российского угля. Россия пыталась переориентироваться на поставки в Китай, но к началу нынешнего года отрасль оказалась в глубоком кризисе. Эмбарго на импорт сырой нефти было введено в декабре 2022 года, а нефтепродуктов - в феврале 2023 года, напоминает русская служба The Moscow Times.

Поставки газа, которые перед войной составляли 41% от совокупного газового импорта ЕС, рухнули до 14% во втором квартале 2023 года. К третьему кварталу 2024 года российская доля выросла до 20%, прежде всего за счет увеличения закупок сжиженного природного газа (СПГ). Но с января для прокачки трубопроводного газа в Европу осталась лишь одна линия из пяти из-за того, что Украина отказалась продлевать контракт на транзит топлива через свою территорию.

Некоторые страны призывают ЕС запретить поставки СПГ, другие - Венгрия и Словакия - выступают за продолжение работы с «Газпромом» и возвращение его продукции на европейский рынок. В Германии в ряде промышленных компаний, прежде всего на востоке страны, стали надеяться, что возможное мирное урегулирование в Украине позволит возобновить поставки из России. Это могло бы способствовать снижению высоких цен на электроэнергию и поддержало производителей удобрений.