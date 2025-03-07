В студии Postimees журналист Ярослав Тавгень: насколько обременит жителей Эстонии новый налог, навязываемый Евросоюзом?

- Еврокомиссия приняла директиву ETS2, устанавливающую общеевропейский объем разрешений, выдаваемых в рамках Системы торговли выбросами ЕС для зданий, автотранспорта и малой промышленности на 2027 год. Директива предполагает введение налога на транспортное топливо и отопление помещений. Теперь этот налог должен затронуть и мелкие теплоснабжающие компании, использующие газ, уголь или другие виды ископаемого топлива. Чем сопровождалось бы введение такой меры в Эстонии, если это произойдет? Мелкие компании не выживут, счета за отопление станут намного крупнее?

- Чиновники Минклимата говорят, что большая часть выбросов транспорта приходится на города и их окрестности, где можно организовать качественный общественный транспорт, поэтому ввведение нового налога больше всего ударит по жителям сельской местности, у которых просто нет альтернативы автомобилю. Люди, которые настаивают, что усиление налогового бремени обрекает сельскую жизнь на вымирание, получают с этим налогом новый довод в поддержку своей позиции?

- Сообщается, что если Эстония построит новые газовые электростанции, эти станции также теперь будут вынуждены платить за выбросы, что приведет к росту цен на электроэнергию. С развитием ветровой энергетики в Эстонии очень много неясностей, получается, что на производство в Эстонии «дешевого» электричества, не обложенного «экосборами», вообще нет никакой надежды?

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