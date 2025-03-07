Журналист Ярослав Тавгень: введение нового топливного налога наверняка отложат, но лучше бы о нем вообще позабыть

- Я думаю, что после эпопеи с автоналогом очень мало в Эстонии осталось людей, который всерьез поверят, что какой-то новый налог вводится ради экологических целей. Автоналог имел все признаки того, что в первую очередь это фискальная мера, необходимая, чтобы наполнить бюджет. Именно это было причиной введения этого налога, а экологические цели были только лишь поводом.

В случае этой директивы ситуация скорее обратная, экологические цели являются причиной. Но я не думаю, что после этого народ все бросит и пересядет на электромобили.

Ярослав Тавгень. Фото: Константин Седнев

- Сообщается, что если Эстония построит новые газовые электростанции, эти станции также теперь будут вынуждены платить за выбросы, что приведет к росту цен на электроэнергию. С развитием ветровой энергетики в Эстонии очень много неясностей, получается, что на производство в Эстонии «дешевого» электричества, не обложенного «экосборами», вообще нет никакой надежды?

- Надежда есть только в том случае, если заработают водородные технологии. Бывают технологии с грязным водородом и с зеленым водородом. И если серый водород уже активно используется, то зеленый водород - это пока по большей части только проекты и чьи-то желания.

Но мне кажется, что без способа хранения ветровой энергии перейти на чистую энергию будет очень трудно. Ведь почему у нас неделю назад цены резко подскочили? Просто ветерок не дул.

Ярослав Тавгень. Фото: Константин Седнев