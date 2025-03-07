Еврокомиссия ожидает от стран-членов ЕС, включая Эстонию, введения дополнительного налога на транспортное топливо и отопление помещений. О том, ожидает ли нас в случае внедрения новой европейской директивы сильное удорожание жизни, и обо многом другом в студии Postimees размышлял журналист издания «Деловые ведомости» Ярослав Тавгень.
Журналист Ярослав Тавгень: введение нового топливного налога наверняка отложат, но лучше бы о нем вообще позабыть
- Еврокомиссия приняла директиву ETS2, устанавливающую общеевропейский объем разрешений, выдаваемых в рамках Системы торговли выбросами ЕС для зданий, автотранспорта и малой промышленности на 2027 год. Новый налог должен затронуть и мелкие теплоснабжающие компании, использующие газ, уголь. Чем сопровождалось бы введение такой меры в Эстонии? Мелкие компании не выживут, счета за отопление вырастут?
- Думаю, говорить здесь про выживание будет все-таки преувеличением. Новая директива говорит о том, что квоты должны теперь покупать не только на уровне производства, но и уже на уровне привнесения товара на рынок.
Если мы говорим о транспортном топливе, которое тоже этой директивой затрагивается, то сами заправки не должны будут покупать квоты, но те, кто им поставляет, должны будут покупать. Это означает большее количество бюрократии, повышение цен, это новая торговля квотами. У нас уже есть первая система торговли квотами, ETS1, и параллельно ей появляется вторая, которая просто затронет больше сфер.
Будут новые квоты на новые виды товара, эти квоты будут покупаться у государства, потом они будут попадать на биржу. И, соответственно, биржа определит их цены.
- Эстонские автовладельцы оказались сейчас под прессингом автомобильного налога, выдержат ли они еще один налог, который не прямо будет выниматься из их кармана, но сделает использование автомобиля намного дороже? Не придем ли мы через три года к ситуации, когда число людей, которые могут позволить себе автомобиль, существенно снизится?
- Я думаю, что такого не произойдет, хотя два года для нынешнего темпа, как все происходит, эта целая вечность. Но если мы посмотрим на сегодняшний тренд, то на данный момент Эстония все-таки начинает выходить из экономического кризиса. ВВП за четвертый квартал вырос на 1,2 процента. Хотя там куча нюансов с его расчетами, так что не будем удивляться, если потом его пересмотрят в сторону понижения…
Но все-таки действительно есть тенденции, которые показывают, что Эстония выходит из кризиса. Поскольку основные наши экспортные партнеры снижают ставки. Поэтому это смягчит удар. С одной стороны, мы будем иметь подорожание топлива, с другой стороны, экономическое состояние людей, если не будет «черных лебедей», должно стать лучше.
- Чиновники Минклимата говорят, что большая часть выбросов транспорта приходится на города, где можно организовать качественный общественный транспорт, поэтому введение нового налога больше всего ударит по жителям сельской местности, у которых просто нет альтернативы автомобилю. Таким образом, мнение, что усиление налогового бремени уничтожает сельскую жизнь, получает с этим налогом новый довод в свою поддержку?
- Слово «учичтожает», наверное, в данном случае будет чрезмерным, но то, что автовладельцев пытаются наказать всяческими способами, очевидно. Конечно же, будет еще тяжелее, но другой вопрос, насколько.
Я видел какие-то раскладки, предполагающие подорожание топлива на 17 процентов. Мне не очень понятно, как это рассчитывалось, потому что цена на квоты будет в том числе и биржевая. Биржа - это рынок, а рынок непредсказуем, и у него есть как положительная обратная связь, так и давление.
Дело ведь в том, что этих квот с каждым годом будет выпускаться все меньше и меньше. На 2027 год, кажется, собираются выпустить 1 млрд единиц этих квот. Хотя их количество будет зависеть от того, что покажут мониторинги в ближайшие два года. Мы сейчас официально входим в период мониторинга.
К чему это я? Если с каждым годом квот будет выдаваться все меньше, то на биржах может возникать такой эффект, что люди начинают думать, ага, квоты же скоро подорожают, раз их становится все меньше и меньше. Мне особенно их и не надо, но я заранее куплю их себе побольше. И в итоге это и приводит к росту цен. То есть страх перед ростом цен становится источником роста цен.
Так что квоты могут оказаться дороже, чем сейчас принято считать. Но поскольку речь идет о рынке, наверняка утверждать, что цены будут выше, тоже нельзя. Как и на обычной бирже, цены там тоже очень хорошо колеблются.
- Чиновники Минклимата говорят, что новая система призвана менять поведение потребителей, что рост цен на обычное топливо должен стимулировать развитие биотоплива и продажу электромобилей. Вправду ли такими мерами можно массово пересаживать людей на электромобили? Ведь их использование все равно остается весьма дорогим, а в ситуации экономического кризиса люди ищут возможности сокращать свои расходы, а не повышать?
- Я думаю, что после эпопеи с автоналогом очень мало в Эстонии осталось людей, который всерьез поверят, что какой-то новый налог вводится ради экологических целей. Автоналог имел все признаки того, что в первую очередь это фискальная мера, необходимая, чтобы наполнить бюджет. Именно это было причиной введения этого налога, а экологические цели были только лишь поводом.
В случае этой директивы ситуация скорее обратная, экологические цели являются причиной. Но я не думаю, что после этого народ все бросит и пересядет на электромобили.
- Сообщается, что если Эстония построит новые газовые электростанции, эти станции также теперь будут вынуждены платить за выбросы, что приведет к росту цен на электроэнергию. С развитием ветровой энергетики в Эстонии очень много неясностей, получается, что на производство в Эстонии «дешевого» электричества, не обложенного «экосборами», вообще нет никакой надежды?
- Надежда есть только в том случае, если заработают водородные технологии. Бывают технологии с грязным водородом и с зеленым водородом. И если серый водород уже активно используется, то зеленый водород - это пока по большей части только проекты и чьи-то желания.
Но мне кажется, что без способа хранения ветровой энергии перейти на чистую энергию будет очень трудно. Ведь почему у нас неделю назад цены резко подскочили? Просто ветерок не дул.
- Кристен Михал объявил в соцсетях, что он выступает за то, чтобы ЕС отложил введение ETS2. Очень активно эту идею лоббирует в ЕС Польша, ее премьер Дональд Туск, и Михал сказал, что поддерживает Туска. Если посмотреть на проблему шире, в масштабах всего ЕС, разделяете ли вы позицию польского и эстонского премьеров, действительно ли сейчас не лучшее время для этого? Или же, возможно, если все время откладывать шаги по достижению целей в зеленой энергетической политике, то их никогда и не добьешься?
- Лично я бы как раз отложил, а потом сделал вид, что забыл. Все эти зеленые цели на сегодняшний день очень неактуальны, они нуждаются как минимум в пересмотре. Нуждаются в согласовании с законами физики. Особенно по нашей стране мы хорошо это видим, когда говорится об отказе от сланца к 2035 году, к 2030 году, а когда задается вопрос, а чем будете замещать, начинают уходить от ответа.
Но если говорить конкретно об этой директиве, то я практически уверен, что ее введение действительно будет отложено. Просто по той причине, что практически по всему Евросоюзу ее к настоящему моменту так никто и не внедрил. И именно по этой причине ее будет сейчас очень легко коллективным решением куда-то там подальше отложить.
- Налоговые законодательства стран ЕС независимы, но в данном случае речь идет не столько о налогообложении, сколько об экологии, где «централизация» куда сильнее. Можно ли уверенно сказать, что никаких других налоговых изменений, навязываемых Брюсселем, нашу жизнь в обозримом будущем не ожидает?
- Что-то обязательно будет такое среди директив. Это, правда, не налоги, но я знаю, что на столе лежит запрет дровяных печей. В общем, инициатив у Европейского союза хватает. Другое дело, что их можно отложить, и всегда дается время на то, чтобы их внедрить. Плюс часто действует т.н. «принцип ПВО» - подожди выполнять, отменят.
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