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Сильный ветер вынуждает организаторов чемпионата мира менять планы

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Фото статьи
Фото: Eero Vabamägi

В Тронхейме проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта, но сложные погодные условия доставляют организаторам немало хлопот. Если раньше проблемы создавали дождь и снег, то теперь вмешался ветер.

Из-за погодных условий организаторам пришлось изменить расписание соревнований – минувшей ночью в Тронхейме были сильные порывы ветра.

Синоптики прогнозируют, что ветер значительно утихнет в четверг с 13:00 по эстонскому времени. «Для обеспечения безопасности спортсменов, волонтеров, представителей СМИ, гостей и зрителей мы совместно с FIS приняли решение перенести время начала соревнований в четверг», – сообщили организаторы.

Расписание на 6 марта (по эстонскому времени)

13:30 – эстафетный раунд командного соревнования по двоеборью, прыжки с трамплина (мужчины)

15:00 – эстафета 4×7,5 км (мужчины)

17:00 – лыжная эстафетная гонка по двоеборью (мужчины)

18:05 – командное соревнование по прыжкам с трамплина HS138 (мужчины)

21:30 – квалификация индивидуального зачета по прыжкам с трамплина HS138 (женщины)

Что это означает для эстонских любителей спорта?

Изначально мужская эстафета 4×7,5 км должна была стартовать в 13:30, но теперь гонка начнется на полтора часа позже. В составе сборной Эстонии выступят Кристофер Калев, Хенри Роос, Мартин Химма и Алвар Йоханнес Алев.

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