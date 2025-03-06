Сильный ветер вынуждает организаторов чемпионата мира менять планы

Из-за погодных условий организаторам пришлось изменить расписание соревнований – минувшей ночью в Тронхейме были сильные порывы ветра.

Синоптики прогнозируют, что ветер значительно утихнет в четверг с 13:00 по эстонскому времени. «Для обеспечения безопасности спортсменов, волонтеров, представителей СМИ, гостей и зрителей мы совместно с FIS приняли решение перенести время начала соревнований в четверг», – сообщили организаторы.

Расписание на 6 марта (по эстонскому времени) 13:30 – эстафетный раунд командного соревнования по двоеборью, прыжки с трамплина (мужчины) 15:00 – эстафета 4×7,5 км (мужчины) 17:00 – лыжная эстафетная гонка по двоеборью (мужчины) 18:05 – командное соревнование по прыжкам с трамплина HS138 (мужчины) 21:30 – квалификация индивидуального зачета по прыжкам с трамплина HS138 (женщины)

Что это означает для эстонских любителей спорта?

Изначально мужская эстафета 4×7,5 км должна была стартовать в 13:30, но теперь гонка начнется на полтора часа позже. В составе сборной Эстонии выступят Кристофер Калев, Хенри Роос, Мартин Химма и Алвар Йоханнес Алев.