Средняя зарплата в Эстонии совершила очередной скачок: узнайте, где можно зарабатывать более 3000 евро

В четвертом квартале 2024 года средняя месячная брутто-зарплата составила 2062 евро, что на 8,3% больше, чем в тот же период 2023 года.

Аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк объяснила, что в 2024 году самой высокой средняя зарплата была в Таллинне (2325 евро), а также в Харьюском (2218 евро) и Тартуском (1995 евро) уездах. «По сравнению с 2023 годом больше всего зарплаты выросли в Хийуском (9,9%) и Ида-Вируском (9,7%) уездах. Во всех уездах Эстонии зарплаты выросли более чем на 6,5%», - отметила аналитик.

В 2024 году наиболее высокая средняя зарплата отмечалась в сфере информации и связи (3484 евро).

«Далее следовали сфера финансовой и страховой деятельности (3127 евро), а также сфера электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования (2697 евро)», - сказала Саагпакк.

В прошлом году наиболее низкая средняя зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию - 1264 евро. Наибольший рост зарплат наблюдался в сфере здравоохранения и социальных услуг (11,9%), а также в сфере предоставления прочих видов услуг (9,8%).

Медианная зарплата - это показатель брутто-зарплаты, меньше и больше которого зарабатывает равное количество людей. В последние годы наблюдался рост как средней, так и медианной зарплаты, однако в 2024 году рост замедлился.

«Медианная зарплата составила в прошлом году 1628 евро. По сравнению с 2023 годом, когда медианная зарплата составляла 1501 евро, рост зарплаты составил 8,5%», - сказала аналитик.