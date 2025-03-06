На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Тронхейме, накануне состоялся командный спринт классическим стилем среди женщин. Победу одержали шведки Майя Далквист и Йонна Сундлинг. Сборная Финляндии, претендовавшая на медаль, в итоге заняла четвертое место. Ясми Йоэнсуу, бежавшая заключительный этап за Финляндию, потеряла сознание после финиша.
Знаменитая финская лыжница на чемпионате мира потеряла сознание сразу после финиша
Йоэнсуу выложилась по полной, но финишный рывок швейцарской спортсменки Надин Фендрих оказался сильнее – она обошла финку и принесла своей команде бронзу. В итоге Йоэнсуу не хватило пяти секунд до пьедестала.
После финиша финская лыжница осталась лежать на снегу, к ней тут же подбежала напарница по команде Кертту Нисканен и позвала на помощь медиков. Как сообщает Ilta-Sanomat, по словам тренера сборной Финляндии Вилле Маунуксела, Йоэнсуу потеряла сознание после финиша.
«После финиша у Ясми потемнело в глазах, и некоторое время она не могла ни говорить, ни реагировать. Врач был рядом. Ее отвели в отдельное помещение и провели обследование. Согласно последней информации, поводов для беспокойства нет», – прокомментировал Маунуксела. По его словам, после оказания медицинской помощи Йоэнсуу вернулась на стадион.
«Очевидно, она максимально выложилась и находилась под большим давлением, из-за чего организм среагировал нестандартно. Конечно, всегда страшно, когда спортсмен не может нормально говорить и реагировать. Но на данный момент прогноз довольно хороший – она сможет продолжить выступления на чемпионате мира.»
Маунуксела пока не смог сказать, выйдет ли Йоэнсуу на старт женской эстафеты в пятницу. Сегодня пройдут эстафетные гонки среди мужчин.