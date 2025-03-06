Знаменитая финская лыжница на чемпионате мира потеряла сознание сразу после финиша

Йоэнсуу выложилась по полной, но финишный рывок швейцарской спортсменки Надин Фендрих оказался сильнее – она обошла финку и принесла своей команде бронзу. В итоге Йоэнсуу не хватило пяти секунд до пьедестала.

После финиша финская лыжница осталась лежать на снегу, к ней тут же подбежала напарница по команде Кертту Нисканен и позвала на помощь медиков. Как сообщает Ilta-Sanomat, по словам тренера сборной Финляндии Вилле Маунуксела, Йоэнсуу потеряла сознание после финиша.

«После финиша у Ясми потемнело в глазах, и некоторое время она не могла ни говорить, ни реагировать. Врач был рядом. Ее отвели в отдельное помещение и провели обследование. Согласно последней информации, поводов для беспокойства нет», – прокомментировал Маунуксела. По его словам, после оказания медицинской помощи Йоэнсуу вернулась на стадион.

Медики уводят Ясми Йоэнсуу на осмотр. Фото: KAI PFAFFENBACH

«Очевидно, она максимально выложилась и находилась под большим давлением, из-за чего организм среагировал нестандартно. Конечно, всегда страшно, когда спортсмен не может нормально говорить и реагировать. Но на данный момент прогноз довольно хороший – она сможет продолжить выступления на чемпионате мира.»

Маунуксела пока не смог сказать, выйдет ли Йоэнсуу на старт женской эстафеты в пятницу. Сегодня пройдут эстафетные гонки среди мужчин.