По мнению суда, нельзя исключать возможность злоупотребления алкоголем Баюком в будущем, что может привести к совершению новых преступлений. У осужденного сохраняется склонность к употреблению психоактивных веществ, что увеличивает вероятность рецидива, посчитали в суде.

Несмотря на участие Баюка в тюремных мероприятиях, его трудовую занятость, а также наличие жилищных условий и поддержки близких в случае УДО, положительные обстоятельства не перевешивают отрицательные, посчитали в суде первой инстанции.

Дело «убийцы с битой»

Согласно обвинению, 23 ноября 2009 года рано утром Баюк напал вблизи пруда Шнелли в Таллинне на двух женщин, избил их битой и сбежал. Одна из пострадавших, 34-летний синоптик Кристи Одакиви, спустя несколько дней скончалась в больнице от полученных травм. Вторая пострадавшая получила серьезные травмы, но медикам удалось спасти ее жизнь.

Также Баюка обвиняли в совершенном в январе 2010 года в Харьюмаа изнасиловании и в вождении в нетрезвом виде в Таллинне в июне того же года.

Полиция задержала Баюка, который работал поваром в одном из столичных ресторанов, 26 августа 2010 года. Харьюский уездный суд приговорил прозванного в народе убийцей с битой преступника к 20 годам тюрьмы.

Срок его наказания истекает 22 августа 2030 года.