Экономист: европейские компании задумываются о переносе производства в США. Эстонские компании могут пойти тем же путем

«Рынок США по-прежнему привлекателен: экономика находится в хорошей форме, спрос растет, а укрепление доллара США способствует росту экспорта. Однако возможное введение таможенных тарифов вызывает беспокойство», - сказал Уускюла.

По словам эксперта, проблемой для Дональда Трампа является торговый дефицит. США покупают у Европы больше товаров, чем Европа покупает у США, причем больше всего страдают автомобильный и сельскохозяйственный секторы. Именно поэтому было предложено ввести 25-процентные тарифы для Европы.

По словам Уускюла, тарифная политика Дональда Трампа усилила неопределенность в мировой экономике. Тарифы в размере 25 процентов были введены в отношении Мексики и Канады, в то время как тарифы на китайские электромобили составляли 100 процентов уже со времен предыдущего президента. У Европы еще есть шанс получить более низкие тарифы, чем у Мексики и Канады.

«Окончательный исход торгового конфликта будет во многом зависеть от нашей позиции и от того, как Европейский союз отреагирует на торговые ограничения», - говорит главный экономист Luminor.

«Тарифы усложняют экспорт в США, особенно для компаний с более низкой нормой прибыли, которые не могут повышать цены на американском рынке. В связи с ожидаемыми тарифами доллар США уже укрепился и, скорее всего, будет укрепляться и дальше, что облегчит ситуацию для эстонских экспортеров на данный момент, а также поможет в случае введения тарифов», - добавил Уускюла.

По данным Департамента статистики, экспорт Эстонии в США за последний год значительно вырос, и в последнем квартале прошлого года США стал шестым по значимости направлением экспорта Эстонии, на долю которого пришлось четыре процента нашего экспорта. Экспорт эстонских предприятий в 2024 году был хорошо диверсифицированным: на электрооборудование пришлось 36 процентов, на химические продукты и минеральное топливо - около 10 процентов, на древесину и изделия из нее - 8,4 процента, на оптические, измерительные и точные приборы - 7,7 процента. Объем экспорта эстонских товаров в США превышает импорт из этой страны.

«Разрушение мировых торговых связей под давлением США продолжается. Это, безусловно, усложняет жизнь эстонским компаниям, но вместе с тем может открыть и новые возможности. Крупнейшие европейские концерны уже разрабатывают планы по переносу производства в США, и, вероятно, эстонским предприятиям также предстоит пройти этот путь. Поскольку производство в Эстонии больше не дает значительных преимуществ по себестоимости, традиционная торговля может уступить место прямым иностранным инвестициям», - отметил Уускюла.