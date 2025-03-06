Но почему возникает ощущение, что ничего не меняется и вскоре нам снова придется писать о новых проблемах? Вспомним урезание бюджета - эта тема обсуждается годами. Какие-то расходы урезали, но незначительно, а в итоге госконтролер Янaр Хольм заявил, что государственные расходы, напротив, выросли на 155 миллионов евро. Где именно и на что были потрачены эти средства, станет ясно лишь в следующем году - из-за структуры госбюджета невозможно выяснить это раньше.

Происходящее напоминает бесконечный фарс. Добавим сюда и налоговый фестиваль, который новый президент Центрального союза работодателей Эстонии Айн Ханшмидт на днях прокомментировал следующим образом: «Мы еще не увидели конца налоговому балагану». Неудивительно, что предприниматели уже давно называют правящую коалицию враждебной бизнесу. Если бы кто-то в 2000 году сказал, что предприниматели выступят против коалиции, которую возглавляет Партия реформ, в это никто бы не поверил. Это казалось бы столь же немыслимым, как если бы профсоюзы подняли восстание против социал-демократов.

Поток удивительных новостей из правительства не иссякает. Недавно стало известно, что по требованию Евросоюза могут ограничить использование печей и плит. Несколько дней назад журналист Postimees Лийна Лакс сообщила, что ЕС требует от Эстонии принятия директивы, вводящей налог на топливо для транспорта и отопление.