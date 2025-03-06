Не прошло и месяца с момента публикации колонки Postimees, где мы критиковали излишнюю бюрократию, которую порождают в Министерстве регионального развития и сельского хозяйства. И вот снова приходится возвращаться к этой теме - ведь министерство намерено ввести дополнительные требования к пожертвованию продуктов. Даже премьер-министр Кристен Михал, узнав об этом, отреагировал в соцсетях: «Что-то должно измениться, хватит!»
Но почему возникает ощущение, что ничего не меняется и вскоре нам снова придется писать о новых проблемах? Вспомним урезание бюджета - эта тема обсуждается годами. Какие-то расходы урезали, но незначительно, а в итоге госконтролер Янaр Хольм заявил, что государственные расходы, напротив, выросли на 155 миллионов евро. Где именно и на что были потрачены эти средства, станет ясно лишь в следующем году - из-за структуры госбюджета невозможно выяснить это раньше.
Происходящее напоминает бесконечный фарс. Добавим сюда и налоговый фестиваль, который новый президент Центрального союза работодателей Эстонии Айн Ханшмидт на днях прокомментировал следующим образом: «Мы еще не увидели конца налоговому балагану». Неудивительно, что предприниматели уже давно называют правящую коалицию враждебной бизнесу. Если бы кто-то в 2000 году сказал, что предприниматели выступят против коалиции, которую возглавляет Партия реформ, в это никто бы не поверил. Это казалось бы столь же немыслимым, как если бы профсоюзы подняли восстание против социал-демократов.
Поток удивительных новостей из правительства не иссякает. Недавно стало известно, что по требованию Евросоюза могут ограничить использование печей и плит. Несколько дней назад журналист Postimees Лийна Лакс сообщила, что ЕС требует от Эстонии принятия директивы, вводящей налог на топливо для транспорта и отопление.
Когда разгорается буря негодования, в ответ часто слышится одно и то же объяснение: «Проблема в плохой коммуникации». Так произошло и на этот раз - в среду днем министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман (Социал-демократическая партия) заявила, что разговоры о дополнительных требованиях к пожертвованию продуктов были всего лишь коммуникационной ошибкой. Однако вступят ли эти требования в силу, из ее туманного объяснения так ясно и не стало.
Такое управление и такое государство невозможно воспринимать всерьез - за происходящее давно никто не берет на себя ответственность. Но как вообще возникают подобные «коммуникационные ошибки»? Вот несколько возможных объяснений: никто не утруждает себя тщательным изучением объемных документов, поступающих из Брюсселя, и, к сожалению, не проводится полноценный анализ воздействия. Кроме того, отсутствует стратегическое управление, выходящее за рамки одного избирательного цикла и отдельных министерств.
Если правительство обещает сократить бюрократию, оно должно следовать этому курсу, а не создавать новые препоны. Если оно заявляет о сокращении бюджета, то расходы действительно нужно урезать, а не увеличивать. И если премьер-министр уверяет, что налоговый фестиваль подошел к концу, то введение новых налогов и сборов просто недопустимо.
Возникает вопрос: а есть ли в правительстве вообще кто-то, кто несет за все это ответственность? Занимается ли там кто-нибудь реальным управлением? Алло?