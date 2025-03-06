АНАЛИЗ Планирует ли Партия реформ выдворить из правительства социал-демократов?

Как это часто бывает в политике, процессы запускают рейтинги. Конечно, они не решают всего, но остаются важным индикатором, на который неизбежно ориентируются политики. Если он долго и стабильно остается низким, настроение портится, растет нервозность, политики начинают задавать себе и окружающим вопросы: что мы делаем не так и что делают не так другие?