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АНАЛИЗ Планирует ли Партия реформ выдворить из правительства социал-демократов?

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Премьер-министр Кристен Михал.
Премьер-министр Кристен Михал. Фото: Tairo Lutter

Напряжение между социал-демократами и Партией реформ заставило реформистов все серьезнее задумываться о том, чтобы выдворить Социал-демократическую партию (СДПЭ) из правительства.

Как это часто бывает в политике, процессы запускают рейтинги. Конечно, они не решают всего, но остаются важным индикатором, на который неизбежно ориентируются политики. Если он долго и стабильно остается низким, настроение портится, растет нервозность, политики начинают задавать себе и окружающим вопросы: что мы делаем не так и что делают не так другие?

В Партии реформ, например, в конце правления Каи Каллас была надежда, что с приходом нового лидера - Кристена Михала - удастся принять трудные, но необходимые решения, стабилизировать ситуацию и вернуть поддержку избирателей. Однако этого так и не произошло.

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