Если раньше советовали учиться на повара, медработника или IT-специалиста, то теперь предупреждают: выпускники некоторых профессий, хотя и получают больше знаний, чем раньше, но могут столкнуться с конкуренцией со стороны искусственного интеллекта, который становится все умнее и даже способен заменить человека.
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«Даже разработчики не знают, куда движется ИИ»: сможет ли искусственный интеллект отобрать у людей работу?
Может ли какая-то из профессий, которым обучают в профессиональных и высших учебных заведениях Вильяндимаа, также оказаться под угрозой? Искусственный интеллект считает себя конкурентом человеку, и порой кажется, что даже слишком самоуверенно.