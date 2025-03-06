«Даже разработчики не знают, куда движется ИИ»: сможет ли искусственный интеллект отобрать у людей работу?

Может ли какая-то из профессий, которым обучают в профессиональных и высших учебных заведениях Вильяндимаа, также оказаться под угрозой? Искусственный интеллект считает себя конкурентом человеку, и порой кажется, что даже слишком самоуверенно.

Если задать текстовому языковому роботу ChatGPT вопрос: «О чем ты думаешь?» в попытке обсудить его способность мыслить, он ответит: «О том же, о чем и ты! Что у тебя на уме?». Это наводит на мысль, что без участия человека он сам не принимает решений о том, какие шедевры создавать.