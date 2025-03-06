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«Даже разработчики не знают, куда движется ИИ»: сможет ли искусственный интеллект отобрать у людей работу?

Перевод: Каролина Вертяева
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Несмотря на то, что ИИ выступает в роли помощника и эффективно выполняет простые задачи, в настоящее время не наблюдается никаких признаков того, что оно заберет работу специалистов.
Несмотря на то, что ИИ выступает в роли помощника и эффективно выполняет простые задачи, в настоящее время не наблюдается никаких признаков того, что оно заберет работу специалистов. Фото: HECTOR RETAMAL/AFP

Если раньше советовали учиться на повара, медработника или IT-специалиста, то теперь предупреждают: выпускники некоторых профессий, хотя и получают больше знаний, чем раньше, но могут столкнуться с конкуренцией со стороны искусственного интеллекта, который становится все умнее и даже способен заменить человека.

Может ли какая-то из профессий, которым обучают в профессиональных и высших учебных заведениях Вильяндимаа, также оказаться под угрозой? Искусственный интеллект считает себя конкурентом человеку, и порой кажется, что даже слишком самоуверенно.

Если задать текстовому языковому роботу ChatGPT вопрос: «О чем ты думаешь?» в попытке обсудить его способность мыслить, он ответит: «О том же, о чем и ты! Что у тебя на уме?». Это наводит на мысль, что без участия человека он сам не принимает решений о том, какие шедевры создавать.

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