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Япония и Великобритания проводят переговоры по вопросам экономической безопасности

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Представитель ЕС Жозеп Боррель (слева) и министр иностранных дел Японии Такэси Ивая (справа).
Представитель ЕС Жозеп Боррель (слева) и министр иностранных дел Японии Такэси Ивая (справа). Фото: RICHARD A. BROOKS

На высокоуровневых переговорах Японии и Великобритании по экономической безопасности, которые начнутся в пятницу, главным вопросом по плану должна была стать Китай, однако недавнее решение Белого дома о введении импортных пошлин в США теперь вышло на первый план.​

Япония является четвертой по величине экономикой в мире, а Великобритания - шестой. Хотя обе страны являются союзниками США, этот факт не избавляет их от последствий решения республиканца Дональда Трампа, вызвавшего потрясение, о введении тарифов для крупнейших торговых партнеров Соединенных Штатов.

Совместные переговоры в Токио, в которых примут участие министры иностранных дел и торговли обеих стран, должны стать возможностью для продвижения свободной торговли и укрепления деловых связей в различных секторах - от технологий и обороны до возобновляемой энергетики.

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