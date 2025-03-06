На высокоуровневых переговорах Японии и Великобритании по экономической безопасности, которые начнутся в пятницу, главным вопросом по плану должна была стать Китай, однако недавнее решение Белого дома о введении импортных пошлин в США теперь вышло на первый план.
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Япония и Великобритания проводят переговоры по вопросам экономической безопасности
Япония является четвертой по величине экономикой в мире, а Великобритания - шестой. Хотя обе страны являются союзниками США, этот факт не избавляет их от последствий решения республиканца Дональда Трампа, вызвавшего потрясение, о введении тарифов для крупнейших торговых партнеров Соединенных Штатов.