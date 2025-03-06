Домовладельцам на заметку: осмотрите крышу до начала гнездования птиц!

Вороны и чайки, которые доставляют больше всего беспокойства, уже ищут места для гнездования, поэтому сейчас самое время осмотреть здания. «Беспокоить птиц во время гнездования неэтично и запрещено законом. Выращивание птенцов - наиболее важный и чувствительный период для птиц. Поэтому здание следует осмотреть перед началом сезона гнездования птиц.

Однако профилактику нельзя начинать в середине периода гнездования - если в гнезде уже есть яйца и/или птенцы, следует держаться от них подальше и подождать, пока птенцы не станут достаточно большими, чтобы покинуть гнездо», - сказала руководитель бюро природоохранных работ Департамента окружающей среды Эйке Таммекянд.

Уже в марте следует осмотреть крыши и предотвратить попытки гнездования. Это даст птицам возможность выбрать более подходящее место для гнезда и вырастить потомство. Владелец дома должен осмотреть и при необходимости не допустить доступа птиц на крышу, чердак, балконы, карнизы, а также критически осмотреть все строящееся здание или склад. Особенно тщательный осмотр нужен, если весной или летом планируется ремонт крыши или утепление здания.