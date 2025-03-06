Скорая помощь не должна ждать: трагический случай в спортзале выявил серьезную проблему

Правила противопожарной безопасности в Эстонии требуют, чтобы пути эвакуации оставались открытыми. Это означает, что люди должны иметь возможность беспрепятственно покинуть здание. Однако у скорой помощи задача обратная - ей необходимо как можно быстрее попасть внутрь.

Недавний трагический случай в Вильянди, когда бригада скорой помощи вынуждена была ждать перед дверью спортзала, чтобы добраться до пациента, нуждавшегося в реанимации, выявил серьезную проблему. По словам главы Союза скорой помощи Эстонии, если при пожаре системы эвакуации работают четко, то для медиков путь к человеку, находящемуся в тяжелом состоянии, может оказаться затрудненным.