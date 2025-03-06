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Скорая помощь не должна ждать: трагический случай в спортзале выявил серьезную проблему

Перевод: Вера Копти
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Правила противопожарной безопасности в Эстонии требуют, чтобы пути эвакуации оставались открытыми. Это означает, что люди должны иметь возможность беспрепятственно покинуть здание. Однако у скорой помощи задача обратная - ей необходимо как можно быстрее попасть внутрь.
Правила противопожарной безопасности в Эстонии требуют, чтобы пути эвакуации оставались открытыми. Это означает, что люди должны иметь возможность беспрепятственно покинуть здание. Однако у скорой помощи задача обратная - ей необходимо как можно быстрее попасть внутрь. Фото: Тайро Луттер / Postimees

Недавний трагический случай в Вильянди, когда бригада скорой помощи вынуждена была ждать перед дверью спортзала, чтобы добраться до пациента, нуждавшегося в реанимации, выявил серьезную проблему. По словам главы Союза скорой помощи Эстонии, если при пожаре системы эвакуации работают четко, то для медиков путь к человеку, находящемуся в тяжелом состоянии, может оказаться затрудненным.

В середине февраля в спортзале 24/7 Fitness в Вильянди стало плохо молодому человеку. Прибывшие на место медики столкнулись с проблемой: в этот зал, работающий в режиме самообслуживания, можно попасть только после оплаты, причем дверь открывается лишь настолько, чтобы пропустить одного человека.

Сотрудники скорой помощи же прибыли с носилками для транспортировки пациента и необходимым реанимационным оборудованием.

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