Недавний трагический случай в Вильянди, когда бригада скорой помощи вынуждена была ждать перед дверью спортзала, чтобы добраться до пациента, нуждавшегося в реанимации, выявил серьезную проблему. По словам главы Союза скорой помощи Эстонии, если при пожаре системы эвакуации работают четко, то для медиков путь к человеку, находящемуся в тяжелом состоянии, может оказаться затрудненным.
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Скорая помощь не должна ждать: трагический случай в спортзале выявил серьезную проблему
В середине февраля в спортзале 24/7 Fitness в Вильянди стало плохо молодому человеку. Прибывшие на место медики столкнулись с проблемой: в этот зал, работающий в режиме самообслуживания, можно попасть только после оплаты, причем дверь открывается лишь настолько, чтобы пропустить одного человека.