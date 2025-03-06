Комиссия Рийгикогу по надзору за финансированием политических партий (ERJK) постановила, что Партия реформ, «Ээсти 200», Центристская партия и Социал-демократическая партия должны будут выплатить фонду SALK в общей сложности почти 100 000 евро.
Для подписчиков
Запрещенное пожертвование: четырем парламентским партиям придется раскошелиться почти на 100 000 евро
По оценке членов комиссии, поскольку деятельность фонда Либеральный гражданин (SALK) была бесплатной, Партия реформ, «Ээсти 200», Социал-демократическая партия и Центристская партия должны разделить между собой расходы на бесплатные консультации на общую сумму более 92 000 евро.