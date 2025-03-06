Чт, 6.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Запрещенное пожертвование: четырем парламентским партиям придется раскошелиться почти на 100 000 евро

Copy
Законопроект о внесении изменений в Конституцию Эстонской Республики, инициировал 61 член Рийгикогу.
Законопроект о внесении изменений в Конституцию Эстонской Республики, инициировал 61 член Рийгикогу. Фото: Madis Veltman

Комиссия Рийгикогу по надзору за финансированием политических партий (ERJK) постановила, что Партия реформ, «Ээсти 200», Центристская партия и Социал-демократическая партия должны будут выплатить фонду SALK в общей сложности почти 100 000 евро.

По оценке членов комиссии, поскольку деятельность фонда Либеральный гражданин (SALK) была бесплатной, Партия реформ, «Ээсти 200», Социал-демократическая партия и Центристская партия должны разделить между собой расходы на бесплатные консультации на общую сумму более 92 000 евро.

Комиссия установила, что запрещенное пожертвование состояло из бесплатных консультаций, проведения опросов и бесплатного предоставления данных опросов политическим партиям.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх