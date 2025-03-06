Запрещенное пожертвование: четырем парламентским партиям придется раскошелиться почти на 100 000 евро

По оценке членов комиссии, поскольку деятельность фонда Либеральный гражданин (SALK) была бесплатной, Партия реформ, «Ээсти 200», Социал-демократическая партия и Центристская партия должны разделить между собой расходы на бесплатные консультации на общую сумму более 92 000 евро.