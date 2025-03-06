Luminor: темпы роста зарплат в этом году замедлятся

В последнем квартале прошлого года в Эстонии продолжал расти средний заработок, и в декабре он составил 2269 евро, включая выплаты годовых премий. Годовой рост прыгнул с уровня 7,4-7,5% в октябре и ноябре до 9,9%. Особенно большой рост зарплат наблюдался в Таллине, где годовой рост составил 11,2%, увеличившись с 6,9% в ноябре, а зарплаты в месяц выросли на 11,5%.