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Luminor: темпы роста зарплат в этом году замедлятся

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Ленно Уускюла.
Ленно Уускюла. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Если в прошлом году средняя зарплата выросла на 8,1%, то в этом году главный экономист Luminor Ленно Уускюла прогнозирует рост зарплат на 6%.​

В последнем квартале прошлого года в Эстонии продолжал расти средний заработок, и в декабре он составил 2269 евро, включая выплаты годовых премий. Годовой рост прыгнул с уровня 7,4-7,5% в октябре и ноябре до 9,9%. Особенно большой рост зарплат наблюдался в Таллине, где годовой рост составил 11,2%, увеличившись с 6,9% в ноябре, а зарплаты в месяц выросли на 11,5%.

Поскольку в последние месяцы прошлого года инфляция оставалась относительно низкой, составив 1% за три месяца, покупательская способность средней зарплаты увеличилась на 2% за последние три месяца года, отметил Уускюла.

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