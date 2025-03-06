СМИ: Команда Трампа провела тайные переговоры с Тимошенко

По информации издания Politico, команда президента США Дональда Трампа провела секретные переговоры с некоторыми из главных политических оппонентов украинского президента Владимира Зеленского. Четыре высокопоставленных представителя администрации США контактировали с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, а также людьми из окружения экс-президента Украины Петра Порошенко, пишет Politico в четверг, 6 марта, со ссылкой на источники.

Дискуссии в основном были сосредоточены на возможном проведении в Украине быстрых президентских выборов, которые в соответствии с конституцией страны откладывались из-за военного положения, указывает далее издание, ссылаясь на трех украинских парламентариев и эксперта по внешней политике Республиканской партии США.

Трамп требует проведения в Украине выборов

В последние недели Трамп неоднократно требовал проведения президентских выборов в Украине. Его команда при этом уверена, что Зеленский потеряет голоса избирателей из-за усталости от войны и недовольства коррупцией. «Прекрасно говорить: вы знаете, мы не можем провести выборы. Но выборы провести пора, так же, как пора разобраться, что случилось со всеми этими деньгами. Потому что он (Зеленский - прим. ред.) сделал заявление, что половина денег, он не знает, где они, или что-то вроде того», - заявил Трамп, в частности, 19 февраля в Майами. Кроме того, глава Белого дома назвал украинского президента «диктатором без выборов».

Данные заявления раскритиковали во многих странах и международных организациях, включая ООН. Позже Трамп отрицал, что говорил об украинском лидере как о диктаторе, а Верховная рада Украины подтвердила президентский мандат Зеленского.

Рейтинг Зеленского вырос после скандала в Белом доме

В действительности соцопросы указывают на то, что рейтинг Зеленского увеличился после его встречи с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме. В частности, в опросе британской компании Survation на текущей неделе, который цитирует Politico, 44 процента респондентов заявили о поддержке Зеленского.

Его ближайший конкурент, посол Украины в Лондоне и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отстает от Зеленского более чем на 20 процентных пунктов. Лишь десять процентов поддержали Порошенко и менее шести процентов - Тимошенко.