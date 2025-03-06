Рост цен был обусловлен высоким уровнем использования ископаемого топлива во всех странах Балтии (как на сланцевых, так и на газовых станциях), небывало низкой выработкой ветровой энергии, увеличением потребления вследствие холодной погоды и ограниченностью передающих мощностей, сообщила в четверг, 6 марта, пресс-служба энергетического концерна.

На прошлой неделе сообщалось, что в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool среднемесячная цена электроэнергии в феврале составила в среднем 15,2 цента за киловатт-чаc-

По сравнению с январем электричество на бирже стало дороже на 64%, а по сравнению с февралем 2024 года цена выросла на 101% - то есть немногим более, чем вдвое.