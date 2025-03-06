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В Eesti Energia объяснили резкое подорожание электричества (2)

Редактор: rus.postimees.ee
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Розетка. Иллюстративное фото
Розетка. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В госкомпании Eesti Energia выделили основные причины резкого подорожания электричества на бирже в феврале этого года, пишет Rus.ERR.

Рост цен был обусловлен высоким уровнем использования ископаемого топлива во всех странах Балтии (как на сланцевых, так и на газовых станциях), небывало низкой выработкой ветровой энергии, увеличением потребления вследствие холодной погоды и ограниченностью передающих мощностей, сообщила в четверг, 6 марта, пресс-служба энергетического концерна.

На прошлой неделе сообщалось, что в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool среднемесячная цена электроэнергии в феврале составила в среднем 15,2 цента за киловатт-чаc-

По сравнению с январем электричество на бирже стало дороже на 64%, а по сравнению с февралем 2024 года цена выросла на 101% - то есть немногим более, чем вдвое.

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