Второе, почему для России не приемлема идея европейского миротворческого контингента, - ее реализация убирает возможность напасть на Украину снова, потому что для этого ты должен убить европейских миротворцев. Да, здесь многое зависит от их числа и от того, закрыты ли они 5-й статьей Устава НАТО. С одной стороны, мы видим, что новый министр обороны США это отверг. Но с другой - администрация Трампа работает так, что эта позиция вполне может вернуться в периметр переговоров. И это будет закрывать Украину от нового вторжения.

Китайские военные могли бы войти в миротворческий контингент, считает Габуев. Фото: Li He via www.imago-images.de/imago images/Xinhua

Наконец, есть и кошмарный [для Москвы - Ред.] сценарий, который россияне тоже должны рассматривать. Это сценарий, условно говоря, Карабаха, Идлиба или Хорватии, который состоит в том, что за этой стеной миротворцев Запад перевооружит ВСУ до зубов, и лет через десять условный президент Кирилл Буданов или кто угодно на его месте отдаст приказ идти освобождать Крым. А через десять лет Россия к этому будет абсолютно не готова, и это будут чудовищные кадры, которые будут стоить Путину власти.

И вот Путин, чтобы это предотвратить, будет всячески противиться любому европейскому контингенту, тем более, что сейчас он обладает преимуществом на поле боя и может диктовать условия.