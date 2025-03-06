Русская Служба Би-би-си пишет, что когда большинство новостей о возможном мирном урегулировании в Украине связаны с неуемной активностью Дональда Трампа и новой американской администрации, из поля зрения, кажется, совершенно пропал важнейший игрок на геополитической карте мира: Китай.
Страны Запада обвиняют Китай в том, что он помогает России вести войну против Украины, в том числе не поддерживая западные санкции и продолжая поставлять Москве электронику и другие товары двойного назначения. В Украине многие считают, что Пекин всячески содействует Москве, хотя легко мог бы приказать своему «младшему партнеру» прекратить боевые действия. Считается, что Дональд Трамп идет на сближение с Москвой именно для того, чтобы разорвать ее тандем с Пекином.
Однако в реальном мире все несколько сложнее. О нюансах позиции Китая, его отношении к России, Украине и войне между ними, о том, можно ли перенести «украинский сценарий» на Тайвань, мы поговорили с китаеведом, руководителем Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александром Габуевым.
(Габуев в России объявлен «иностранным агентом», а Фонд Карнеги - не только «иноагентом», но еще и «нежелательной организацией».)
Китай считает, что главное - мир в Украине, а где будет проходить линия разграничения - не так важно
- Как вообще выглядит идеальное политическое мироустройство с точки зрения Китая?
- С одной стороны, если говорить очень упрощенно, у китайцев нет представления о том, что они - «пуп Земли», они все знают лучше всех, и все должны жить как они. Но Китай в их видении - конечно же, самая сильная держава на Земле. Либо во втором изводе: Америка доминирует в западном полушарии, а Китай - в восточном. В Азии Китай - абсолютный гегемон, здесь нет войн, потому что все де-факто признают сюзеренитет Китая и уважают китайские интересы.