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РАЙНЕР САКС Час истины для Украины может пробить через месяц (1)

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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Tairo Lutter

Глава ЦРУ подтвердил, что США прекратили поставки оружия и разведывательной информации Украине. Таким образом, резко возрастает угроза ракетных ударов России по украинским городам, пишет эксперт по безопасности Рейнер Сакс.

  • Сообщения о масштабах прекращения помощи США противоречивы
  • Нидерланды инвестируют 700 миллионов евро в производство дронов для Украины
  • Франция развивает идею владения собственным ядерным оружием​​

Разные американские чиновники продолжают делать по поводу Украины противоречивые заявления. Сообщения в американских СМИ о приостановке передачи военной помощи и разведывательных данных противоречат друг другу по масштабу этих решений.

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