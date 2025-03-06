Глава ЦРУ подтвердил, что США прекратили поставки оружия и разведывательной информации Украине. Таким образом, резко возрастает угроза ракетных ударов России по украинским городам, пишет эксперт по безопасности Рейнер Сакс.
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