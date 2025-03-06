В Эстонии на многих телевизорах 1 апреля придется перенастроить каналы

Если 1 апреля в свободном вещании указанные каналы доступны не будут, необходимо выполнить поиск каналов в меню телевизора.

Зона покрытия телепередатчиков в Коэру, Кохтла-Нымме и Пыльтсамаа полностью или частично охватывает следующие уезды: Харьюмаа, Рапламаа, Ярвамаа, Ляэне- и Ида-Вирумаа, Пярнумаа, Вильяндимаа, Йыгевамаа, Тартумаа и город Нарву. Подробную информацию можно найти на карте.

Фото: Levira

Если в верхнем левом углу экрана телевизора отображается отметка «SD», то зрителям не нужно выполнять поиск каналов 1 апреля. Изменение не повлияет на трансляцию телеканалов в формате SD.

Для поиска каналов в меню телевизора следует найти раздел «Настройки», затем выбрать пункт «автопоиск», «настройка» или что-то подобное. Если перед началом поиска будет запрошен источник сигнала, необходимо выбрать «антенна» или «DVB-T», после чего поиск запустится. Подробную информацию найдете в инструкции по использованию вашего телевизора.

«Изменение частоты улучшит качество приема сигнала в зоне действия передатчиков Коэру, Кохтла-Нымме и Пыльтсамаа. Кроме того, частота станет такой же, как у передатчиков Валгъярве и Вильянди - то есть канал E35 с центральной частотой 586 МГц», - сообщил директор по технологиям и ИТ Levira Кристо Каасан.

Дополнительную информацию можно получить ЗДЕСЬ или в службе поддержки по телефону 680 4040 ежедневно с 10:00 до 22:00.