Фонсека поскандалил с судьей и получил беспрецедентную дисквалификацию

Инцидент произошел в добавленное ко второму тайму время: Фонсека поскандалил с главным судьей Бенуа Мийо, за что был удален с поля, а позднее получил наказание – дисквалификацию сргоком до 30 ноября.

Кроме того, тренеру до 15 сентября запрещено даже посещать официальные мероприятия, связанные с футболом и находиться с игроками в раздевалке. Такое наказание портал назвал беспрецедентным.

Фонсека в 2024 году полгода проработал главным тренером итальянского «Милана», однако из-за неудовлетворительных результатов покинул пост. С 21 января 2024 года он работает главным тренером «Лиона».