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Фонсека поскандалил с судьей и получил беспрецедентную дисквалификацию

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Паулу Фонсека получил беспрецедентную дисквалификацию за то, что поскандалил с арбитром.
Паулу Фонсека получил беспрецедентную дисквалификацию за то, что поскандалил с арбитром. Фото: Mourad ALLILI/SIPA

Портал L'Équipe сообщает, что дисциплинарный комитет чемпионата Франции дисквалифицировал главного тренера «Лиона» Паулу Фонсека на беспрецедентный срок. За физическое воздействие на арбитра в матче 24-го тура лиги 1 с «Брестом» тренер получил девять месяцев дисквалификации.

Инцидент произошел в добавленное ко второму тайму время: Фонсека поскандалил с главным судьей Бенуа Мийо, за что был удален с поля, а позднее получил наказание – дисквалификацию сргоком до 30 ноября.

Кроме того, тренеру до 15 сентября запрещено даже посещать официальные мероприятия, связанные с футболом и находиться с игроками в раздевалке. Такое наказание портал назвал беспрецедентным.

Фонсека в 2024 году полгода проработал главным тренером итальянского «Милана», однако из-за неудовлетворительных результатов покинул пост. С 21 января 2024 года он работает главным тренером «Лиона».

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