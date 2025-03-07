На прошлой неделе читательница Rus.Postimees Виктория рассказала, что в школе ее детей уже более полугода травят на национальной почве. Директор школы, в свою очередь, заявила, что конфликт удалось урегулировать. Какие именно решения были приняты и из-за чего может возникать буллинг на национальной почве?
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Травля на национальной почве в таллиннской школе: как удалось урегулировать конфликт? (2)
Напомним, что, по словам Виктории, с нового учебного года ее сыновья-близнецы перешли в Таллиннский Линнамяэский русский лицей в 5 «д» класс, где с самого начала их начали обижать три одноклассника. Причиной этому Виктория назвала национальность: она вместе с детьми в марте 2022 года переехала в Эстонию из Украины.