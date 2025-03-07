Напомним, что, по словам Виктории, с нового учебного года ее сыновья-близнецы перешли в Таллиннский Линнамяэский русский лицей в 5 «д» класс, где с самого начала их начали обижать три одноклассника. Причиной этому Виктория назвала национальность: она вместе с детьми в марте 2022 года переехала в Эстонию из Украины.