Румыния высылает российских разведчиков, работавших с бывшим послом РФ в Эстонии

Военного атташе РФ в Румынии Виктора Маковского и его заместителя Евгения Игнатьева высылают из этой страны ЕС и НАТО за нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, сообщил МИД Румынии. Официальный представитель ведомства Андрей Тарня назвал это решение «исключительной мерой», которая применяется только тогда, когда речь идет о «серьезных нарушениях».