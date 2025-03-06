Чт, 6.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Румыния высылает российских разведчиков, работавших с бывшим послом РФ в Эстонии

Copy
Евгений Игнатьев, зам военного атташе России в Румынии Виктора Маковского. 5 марта 2025 года власти Румынии объявили Маковского и Игнатьева персонами нон грата, предписав им покинуть страну за нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Евгений Игнатьев, зам военного атташе России в Румынии Виктора Маковского. 5 марта 2025 года власти Румынии объявили Маковского и Игнатьева персонами нон грата, предписав им покинуть страну за нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Фото: посольство РФ в Румынии

Власти Румынии объявили персонами нон грата военного атташе России и его заместителя. Оба работали с бывшим послом РФ в Эстонии. «Дошпионились», - комментирует ситуацию эксперт по спецслужбам Сергей Канев, рассказывая подробности. По данным Euronews, оба разведчика помогали ультраправому кандидату на пост президента Румынии.

Военного атташе РФ в Румынии Виктора Маковского и его заместителя Евгения Игнатьева высылают из этой страны ЕС и НАТО за нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, сообщил МИД Румынии. Официальный представитель ведомства Андрей Тарня назвал это решение «исключительной мерой», которая применяется только тогда, когда речь идет о «серьезных нарушениях».

«Как правило, такие решения и их причины не сообщаются публично. Они доводятся непосредственно до властей государств», - сказал Euronews представитель МИД Румынии.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх