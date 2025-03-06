Власти Румынии объявили персонами нон грата военного атташе России и его заместителя. Оба работали с бывшим послом РФ в Эстонии. «Дошпионились», - комментирует ситуацию эксперт по спецслужбам Сергей Канев, рассказывая подробности. По данным Euronews, оба разведчика помогали ультраправому кандидату на пост президента Румынии.
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Румыния высылает российских разведчиков, работавших с бывшим послом РФ в Эстонии
Военного атташе РФ в Румынии Виктора Маковского и его заместителя Евгения Игнатьева высылают из этой страны ЕС и НАТО за нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, сообщил МИД Румынии. Официальный представитель ведомства Андрей Тарня назвал это решение «исключительной мерой», которая применяется только тогда, когда речь идет о «серьезных нарушениях».