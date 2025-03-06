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НАРРАТИВЫ КРЕМЛЯ Рубио: Агрессия России в Украине — это война-призрак между Вашингтоном и Москвой (1)

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Госсекретарь США Марко Рубио.
Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Joe Skipper

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью Fox News, что война в Украине является скрытой войной между Россией и США.​

​«С самого начала было ясно, что Трамп рассматривает этот конфликт как долгосрочную, зашедшую в тупик войну. И, честно говоря, это - скрытая война между ядерными державами - США, которые помогают Украине, и Россией, и она должна закончиться», - сказал Рубио в интервью Fox News.​

Госсекретарь заявил, что передача оружия Украине в том объеме, в котором страна нуждается, и на столь длительный срок - это не стратегия. Рубио отметил, что, хотя Россия добилась некоторых успехов в последнее время, конфликт в целом зашел в тупик.​

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