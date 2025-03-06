Госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью Fox News, что война в Украине является скрытой войной между Россией и США.
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НАРРАТИВЫ КРЕМЛЯ ⟩ Рубио: Агрессия России в Украине — это война-призрак между Вашингтоном и Москвой (1)
«С самого начала было ясно, что Трамп рассматривает этот конфликт как долгосрочную, зашедшую в тупик войну. И, честно говоря, это - скрытая война между ядерными державами - США, которые помогают Украине, и Россией, и она должна закончиться», - сказал Рубио в интервью Fox News.