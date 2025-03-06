​«С самого начала было ясно, что Трамп рассматривает этот конфликт как долгосрочную, зашедшую в тупик войну. И, честно говоря, это - скрытая война между ядерными державами - США, которые помогают Украине, и Россией, и она должна закончиться», - сказал Рубио в интервью Fox News.​