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УЖАСНЫЕ ФОТО На поле обнаружены туши мертвых животных, их происхождение остается загадкой

Перевод: Каролина Вертяева
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К вечеру понедельника туша коровы была накрыта полиэтиленовой пленкой, а PTA возбудила административное дело в отношении владельца.
К вечеру понедельника туша коровы была накрыта полиэтиленовой пленкой, а PTA возбудила административное дело в отношении владельца. Фото: Urmas Luik

В последние недели на полях Аудру были найдены туши различных сельскохозяйственных животных. Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA) занялся разбирательством только по случаю найденной коровы, так как установить владельца домашних коз не удалось.

Сообщения о найденных на местности останках сельскохозяйственных животных были оставлены в приложении annateada.ee, предназначенном для информирования местных властей и государственных учреждений о проблемах благоустройства.

Обычно в этот портал поступает информация о разбитых дорогах или переполненных мусорных баках, но 13 и 24 февраля на карте появились сообщения о трех мертвых домашних козах, найденных на частной территории в деревне Пылдеотса на полях Аудру. 2 марта было обнаружено тело коровы на государственной земле в деревне Валгеранна.

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