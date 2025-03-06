УЖАСНЫЕ ФОТО На поле обнаружены туши мертвых животных, их происхождение остается загадкой

Сообщения о найденных на местности останках сельскохозяйственных животных были оставлены в приложении annateada.ee, предназначенном для информирования местных властей и государственных учреждений о проблемах благоустройства.

Обычно в этот портал поступает информация о разбитых дорогах или переполненных мусорных баках, но 13 и 24 февраля на карте появились сообщения о трех мертвых домашних козах, найденных на частной территории в деревне Пылдеотса на полях Аудру. 2 марта было обнаружено тело коровы на государственной земле в деревне Валгеранна.