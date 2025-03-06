В последние недели на полях Аудру были найдены туши различных сельскохозяйственных животных. Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA) занялся разбирательством только по случаю найденной коровы, так как установить владельца домашних коз не удалось.
Для подписчиков
УЖАСНЫЕ ФОТО ⟩ На поле обнаружены туши мертвых животных, их происхождение остается загадкой
Сообщения о найденных на местности останках сельскохозяйственных животных были оставлены в приложении annateada.ee, предназначенном для информирования местных властей и государственных учреждений о проблемах благоустройства.