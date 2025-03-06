В соцсетях распространяются заявления, что США обеспокоены положением Русской православной церкви и «политзаключенными» в Эстонии. Однако власти опровергают эти утверждения, называя их дезинформацией. По их словам, Россия пытается вынести вопрос на международный уровень, чтобы создать иллюзию преследования национальных и религиозных меньшинств, пишет Propastop.
PROPASTOP ⟩ Новый прием местного пропагандиста: Трамп спасет Московский патриархат в Эстонии
Во вторник посольство США сообщило в Facebook о встрече в Таллинне между членами Союза студентов-юристов Эстонии и приглашенным американским профессором Брайаном Кальтом из Юридического колледжа Университета штата Мичиган.
«Профессор Кальт находится в Эстонии по приглашению Союза студентов-юристов Эстонии при поддержке Baltic American Freedom Foundation и других организаций, чтобы обсудить юридическую природу Конституции США, конституционное право и роль Конституции в современном мире».
Администратор влиятельной Facebook-группы «Таллиннцы» Олег Беседин перепечатал сообщение посольства США, но добавил от себя: «По неофициальной информации, профессор Кальт и его сопровождающие с особым интересом изучают два острых вопроса: ситуацию с Русской Православной Церковью в Эстонии, которая уже давно на линии огня. Храмы под прицелом, священники под давлением, прихожане под подозрением.
И проблему эстонских политзаключенных, которых, согласно официальному Таллинну, вообще не существует. Только вот их письма, приговоры и тюремные камеры куда более красноречивы, чем любые заявления КаПо».
По словам советника министра внутренних дел Воотеле Пяй, министерству известно, что пост Беседина о визите профессора Кальта - плод фантазии самого Беседина. «Такой повестки у визита профессора в Эстонию нет. Это нам подтвердил и Союз студентов-юристов Эстонии, организовавший визит профессора Кальта, - сказал Пяй. - По словам организаторов, Кальт не занимается на визите такими темами, как деятельность Русской православной церкви в Эстонии или ситуация с так называемыми "политзаключенными"».
Беседин также утверждает, что министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс отказался встречаться с американским профессором права. «Вопреки заявлениям Беседина, Кальт не запрашивал встречу с министром внутренних дел или представителями министерства. Если бы такой запрос поступил, мы были бы открыты к встрече», - заявил Пяй.
Свое сообщение Беседин завершил так: «Так что, возможно, профессор Кальт уехал не с пустой тетрадью, а с полным кейсом материалов для докладной записки в те самые кабинеты, где принимаются решения не только по Эстонии, но и по всей Европе. Где кончаются права человека и начинается "свобода по-эстонски" - разбираться будут уже не только местные юристы».
В последние дни Беседин всеми силами пытается создать нарратив, что новая администрация США недовольна отношением эстонских властей к Русской православной церкви, а также в целом ситуацией с правами человека в Эстонии. Так, он связал встречу профессора Кальта со студентами-юристами с деятельностью американского журналиста Джона Вароли в Таллинне, который действительно посещал различные православные храмы и дал интервью YouTube-каналу Беседина. Последний драматично озаглавил его: «Трамп спасает Православие в Прибалтике».
Вчера в группе «Таллиннцы» Беседин дал обзор визита Вароли. В том числе он написал: «Вароли прибыл с особой миссией - своими глазами увидеть, как в Эстонии обращаются с Русской Православной Церковью, и лично пообщаться с теми, кто уже столкнулся с давлением со стороны государства. По результатам поездки первый отчет о нарушениях прав верующих уже направлен в Белый дом».
Этот пост вызвал большой резонанс в группе с 52 000 подписчиков и был необычно активно распространен - его репостнули около 200 раз. Согласно данным Wikipedia, Вароли работал журналистом в России с 1997 по 2010 год, однако последние десять лет занимается связями с общественностью.
На предвзятость Вароли указал и участник группы «Таллиннцы» под псевдонимом «Дядя Сэм», заявив, что Вароли выдает российские нарративы за «американский взгляд»: «Он не представляет даже американских консерваторов, а транслирует чистую путинскую идеологию».
Деятельность Беседина - пример того, что Россия стремится вынести тему Русской православной церкви в Эстонии на международный уровень. Ожидается, что в апреле Рийгикогу примет законопроект, согласно которому в Эстонии не смогут действовать церкви или приходы, связанные с организациями, поддерживающими военную агрессию. Этот закон позволит прекратить деятельность Эстонской православной церкви Московского патриархата, если она не откажется от канонического подчинения Московскому патриархату.
«Мы учли, что в ближайшие месяцы Россия может как на официальном уровне, так и с помощью своих пропагандистов и агентов влияния искать способы вынести тему Русской православной церкви на международный уровень. Цель - с помощью дезинформации создать в медиа-пространстве наших союзников, а также на политическом уровне нарратив о том, будто эстонское государство занимается преследованием религиозных или национальных меньшинств. Возможно, эту тему также попытаются увязать с реформой образования и изменением избирательного права, чтобы еще больше усилить нарратив о притеснении национального меньшинства, затрагивая вопросы религии, языка и избирательных прав», - объяснил советник министра внутренних дел Воотеле Пяй.
Еще в 1996 году, во время конфликта вокруг Русской православной церкви в Эстонии, патриарх Московский Алексий II написал письмо президенту США Биллу Клинтону, обвиняя эстонское правительство в ограничении свободы вероисповедания, нарушении прав человека и вмешательстве во внутренние дела церкви. «Это стало одним из ключевых нарративов Кремля в дипломатической информационной войне против Эстонии на многие годы. Все это уже было, и теперь нам просто нужно быть к этому готовы», - подчеркнул Пяй.