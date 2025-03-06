PROPASTOP Новый прием местного пропагандиста: Трамп спасет Московский патриархат в Эстонии

Этот пост вызвал большой резонанс в группе с 52 000 подписчиков и был необычно активно распространен - его репостнули около 200 раз. Согласно данным Wikipedia, Вароли работал журналистом в России с 1997 по 2010 год, однако последние десять лет занимается связями с общественностью.

На предвзятость Вароли указал и участник группы «Таллиннцы» под псевдонимом «Дядя Сэм», заявив, что Вароли выдает российские нарративы за «американский взгляд»: «Он не представляет даже американских консерваторов, а транслирует чистую путинскую идеологию».

Деятельность Беседина - пример того, что Россия стремится вынести тему Русской православной церкви в Эстонии на международный уровень. Ожидается, что в апреле Рийгикогу примет законопроект, согласно которому в Эстонии не смогут действовать церкви или приходы, связанные с организациями, поддерживающими военную агрессию. Этот закон позволит прекратить деятельность Эстонской православной церкви Московского патриархата, если она не откажется от канонического подчинения Московскому патриархату.

«Мы учли, что в ближайшие месяцы Россия может как на официальном уровне, так и с помощью своих пропагандистов и агентов влияния искать способы вынести тему Русской православной церкви на международный уровень. Цель - с помощью дезинформации создать в медиа-пространстве наших союзников, а также на политическом уровне нарратив о том, будто эстонское государство занимается преследованием религиозных или национальных меньшинств. Возможно, эту тему также попытаются увязать с реформой образования и изменением избирательного права, чтобы еще больше усилить нарратив о притеснении национального меньшинства, затрагивая вопросы религии, языка и избирательных прав», - объяснил советник министра внутренних дел Воотеле Пяй.

Еще в 1996 году, во время конфликта вокруг Русской православной церкви в Эстонии, патриарх Московский Алексий II написал письмо президенту США Биллу Клинтону, обвиняя эстонское правительство в ограничении свободы вероисповедания, нарушении прав человека и вмешательстве во внутренние дела церкви. «Это стало одним из ключевых нарративов Кремля в дипломатической информационной войне против Эстонии на многие годы. Все это уже было, и теперь нам просто нужно быть к этому готовы», - подчеркнул Пяй.