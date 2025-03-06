В следующем году Таллинн примет престижный чемпионат мира

Это очередное крупное международное соревнование, право на организацию которого завоевал Kalevi Jahtklubi. Уже этим летом, в августе, Таллинн во второй раз примет чемпионат мира ORC по парусному спорту в открытом море, а в 2026 году к нему добавится высокоуровневый турнир в олимпийском классе.

«Для нас большая честь снова принимать в Таллинне лучших молодых яхтсменов класса 470. Наш клуб имеет богатый опыт в организации международных соревнований, а у класса 470 в Эстонии и в нашем яхт-клубе долгая и успешная история. Надеемся, что этот чемпионат даст новый импульс развитию парусного спорта в этом классе в Эстонии», – заявил коммодор яхт-клуба Kalevi Jahtklubi Тыну Тынисте.

История класса 470 в Эстонии

Класс 470 уже десятилетиями приносит Эстонии успехи. Почетные члены яхт-клуба Kalevi Jahtklubi Тыну и Тоомас Тынисте завоевали в этом классе олимпийские медали: серебро на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле и бронзу в Барселоне в 1992 году.

Самым ярким достижением более молодого поколения стал 2005 год, когда Мерили Рандмаа и Агнес Лилль завоевали золотые медали на юниорском чемпионате мира в Санкт-Петербурге.

У Таллинна давние традиции в проведении соревнований для яхтсменов класса 470. Уже на олимпийской парусной регате 1980 года яхты этого класса боролись за медали в водах Таллиннского залива. В 2002 году здесь прошел чемпионат Европы среди взрослых.

Кроме того, в Таллинне неоднократно проводились молодежные соревнования в этом классе – чемпионат мира 1998 года и чемпионат Европы 2005 года. В 2026 году лучшие молодые яхтсмены мира вновь выйдут на воду Таллиннского залива, чтобы побороться за титул чемпиона мира.

Сильная кандидатура и международная поддержка

Кандидатуру яхт-клуба Kalevi Jahtklubi на проведение молодежного чемпионата мира в классе 470 представила Агнес Лилль на ежегодном собрании Международной ассоциации класса 470, которое прошло в Фьюмичино (Италия). Лилль также возглавляет технический комитет ассоциации.

«Таллинн уже зарекомендовал себя как отличный организатор парусных соревнований, и у нас есть все условия, чтобы принять лучших молодых яхтсменов мира. Это замечательная возможность как для эстонских спортсменов, так и для всей нашей парусной общины», – добавила Агнес Лилль.

Молодежный чемпионат мира 2026 года в классе 470 соберет в Таллинне будущих звезд парусного спорта и подарит эстонским болельщикам захватывающие соревнования на высочайшем уровне!