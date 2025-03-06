Рэпер Offset выступит в России, несмотря на бойкот со стороны его лейбла, сообщает The Guardian. Бывший участник Migos планирует концерт на стадионе в Москве, несмотря на то, что его лейбл Universal разорвал все связи с Россией.
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Американский рэпер выступит в России, несмотря на запрет
Рэпер Offset анонсировал концерт на стадионе в Москве, несмотря на бойкот со стороны его лейбла. Бывший участник Migos, чьи хиты включают такие песни, как Bad and Boujee, поделился новостью в Instagram, чтобы сообщить об этом. Он проведет концерт в MTS Live Hall 18 апреля, после того как завершил свой сольный тур по США в прошлом году.