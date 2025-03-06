Американский рэпер выступит в России, несмотря на запрет

Рэпер Offset анонсировал концерт на стадионе в Москве, несмотря на бойкот со стороны его лейбла. Бывший участник Migos, чьи хиты включают такие песни, как Bad and Boujee, поделился новостью в Instagram, чтобы сообщить об этом. Он проведет концерт в MTS Live Hall 18 апреля, после того как завершил свой сольный тур по США в прошлом году.