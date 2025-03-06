Ученые нашли способ худеть без отказа от сахара

Магний помогает регулировать уровень сахара в крови и кровяное давление, а также является важным элементом в строительстве костей. Иллюстративное фото.

Ученые Медицинского научного центра Университета Техаса в Сан-Антонио разработали препарат, который помогал мышам предотвратить набор веса и неблагоприятные изменения в печени, несмотря на то что всю жизнь они питались высококалорийной западной диетой с высоким содержанием сахара и жиров.