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Ученые нашли способ худеть без отказа от сахара

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Магний помогает регулировать уровень сахара в крови и кровяное давление, а также является важным элементом в строительстве костей. Иллюстративное фото.
Магний помогает регулировать уровень сахара в крови и кровяное давление, а также является важным элементом в строительстве костей. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Ученые Медицинского научного центра Университета Техаса в Сан-Антонио разработали препарат, который помогал мышам предотвратить набор веса и неблагоприятные изменения в печени, несмотря на то что всю жизнь они питались высококалорийной западной диетой с высоким содержанием сахара и жиров.

«Когда мы даем этот препарат мышам на короткий период, они начинают терять вес. Все они становятся стройными», - заявил профессор медицины Медицинского научного центра Мадеш Мунисвами в пресс-релизе. Исследование было опубликовано в авторитетном научном журнале Cell Reports.

Первоначально исследователи изучали влияние магния на метаболизм, то есть на производство и потребление энергии клетками, которая необходима организму для функционирования.

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