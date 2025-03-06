Swedbank: цены в этом году будут расти быстрее, чем зарплаты

Рост заработных плат в четвертом квартале прошлого года по-прежнему оставался высоким. Средняя и медианная зарплата выросли на восемь процентов по сравнению с прошлым годом. Зарплаты увеличивались с одинаковым темпом как в верхней, так и в нижней части шкалы, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.
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Рост заработных плат ускорился в декабре, поскольку некоторые организации перенесли выплаты заработной платы с начала года на конец года, чтобы избежать более высоких налогов.