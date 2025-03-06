Почему Западу трудно защититься от российской военной разведки?

В декабре 1961-го - январе 1962-го он был разоблачен КГБ, и не исключено, что Пеньковский использовался прежде всего для дезинформации Запада.

И, конечно, (Дмитрий - ред.) Поляков. Он был первым генералом ГРУ, которого удалось завербовать ЦРУ, и он поставлял Западу выдающуюся информацию в течение очень длительного времени. И поскольку во время холодной войны было важно узнать, на что было способно ГРУ, Поляков играл действительно ключевую роль.

Его следует выделить еще и потому, что он был очень осторожен. Он точно знал, насколько сильна была советская контрразведка, и поэтому старался, например, как можно меньше действовать в Москве. Он работал на ЦРУ во время своих командировок за границей.

- Как Запад может защищаться от деятельности ГРУ? За последнее время, например, выслали ряд сотрудников посольств, которые были шпионами. И, очевидно, стали более внимательно относиться к пропаганде в Сети. Что можно и следует предпринять в целях защиты от ГРУ?

- Думаю, защититься очень трудно. Когда высылают тех, про кого известно, что они шпионят для ГРУ, - это палка о двух концах, поскольку вести наблюдение за этими людьми, вероятно, проще, чем найти агентов, которые неофициально работают на спецслужбы.

Думаю, очень важно везде разъяснять, что спецслужбы всегда пользуются людьми в своих целях, что они не друзья и не помощники. Когда ты им нужен, они тебя обласкают и предложат тебе деньги, а как только ты потеряешь доступ к источникам информации, ты будешь им абсолютно безразличен.

Это показывает, что сотрудничество с такой спецслужбой, как ГРУ, в долгосрочной перспективе приносит лишь проблемы. Для большинства из тех, кто решился на такое сотрудничество, оно заканчивается тюрьмой или - как показывают многочисленные случаи - ситуацией, в которой человек больше не в состоянии справиться со своей жизнью.