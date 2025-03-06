Кибершпионаж, спецназ, агенты - российская военная разведка располагает широким спектром средств для выполнения своих целей. Немецкий историк написал книгу о прошлом и сегодняшней деятельности ГРУ.
Почему Западу трудно защититься от российской военной разведки?
В Германии вышла книга о российской военной разведке ГРУ (ранее Главное разведывательное управление, ныне Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации).
Ее автор - Маттиас Уль (Matthias Uhl), историк, специалист по истории холодной войны и российским спецслужбам.
Долгое время он был научным сотрудником Германского исторического института (Das Deutsche Historische Institut Moskau, DHI) в Москве. DHI принадлежал фонду имени Макса Вебера, который финансируется правительством Германии.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину институт был закрыт. Вместо него была создана научно-исследовательская сеть, включающая ученых в странах Восточной Европы, - Max Weber Netzwerk Osteuropa.
В настоящее время Маттиас Уль работает в отделении этого учреждения в Хельсинки.
Книга Маттиаса Уля «ГРУ. Неизвестная история советско-российской военной спецслужбы с 1918 года до наших дней» («GRU. Die unbekannte Geschichte des sowjetisch-russischen Militärgeheimdienstes von 1918 bis heute») получила высокую оценку в немецкой прессе.
В интервью DW автор рассказал о своей работе над книгой, основных этапах истории ГРУ, его известных агентах и о том, чем это ведомство отличается от западных спецслужб.
- Вы написали книгу о российской военной разведке ГРУ. Почему вы выбрали именно эту тему? И что нового в вашей книге?
- Я выбрал эту тему потому, что уже были изданы труды о КГБ и советской внешней разведке, а книги о важной в настоящее время российской военной спецслужбе, которой является ГРУ, не было.
ГРУ проводило в течение длительного времени многочисленные шпионские операции, и я просто посчитал важным показать, что помимо всем известного КГБ (cегодня основным ее преемником в РФ является ФСБ. - Ред.) существует еще одна организация - военная разведка.
Новое в моей книге - это мое описание ГРУ в целом. Ведь это организация, окутанная тайной, она еще более секретна, чем была КГБ. В принципе, это первая книга, представляющая всеохватывающее исследование истории ГРУ.
- Как вы вели исследования? Какие архивы или другие источники находились в вашем распоряжении?
- Как я уже сказал, ГРУ является очень секретной организацией. Невозможно просто пойти в его главный офис и сказать: «Я хочу написать о вас книгу».
Но, как и любое крупное ведомство, ГРУ, естественно, оставляет следы в обмене документацией, ведь оно должно было взаимодействовать с другими советскими инстанциями.
Поэтому мне удалось отыскать целый ряд отдельных документов, имеющих отношение к деятельности ГРУ.
И, конечно, существует обширная литература на эту тему на русском языке, о которой в Германии и в англоязычном пространстве мало знают, в том числе и из-за языкового барьера. Это были два моих важнейших источника.
Кроме того, у меня были налажены контакты с различными людьми, российскими историками, которые хорошо разбирались в истории ГРУ. Они предоставили мне отдельные документы или досье и поспособствовали таким образом тому, чтобы я смог использовать их в моей работе.
- История ГРУ начинается во времена Отечественной войны 1812 года. Какие важные этапы вы выделили в ее истории?
- ГРУ, то есть военная разведка России, была официально основана в 1812 году. Важнейшие этапы ее истории таковы: война против Наполеона как миф основания ГРУ, затем Русско-японская война, Первая мировая война, период между двумя мировыми войнами.
Очень важна Вторая мировая война, и основное внимание в книге уделяется истории холодной войны, потому что в это время ГРУ играло очень-очень важную роль.
- ГРУ постоянно конкурировало с другими спецслужбами и конкурирует сейчас со Службой внешней разведки (СВР) и Федеральной службой безопасности (ФСБ). Как вы считаете, какую роль играет ГРУ в настоящее время в сравнении с другими российскими спецслужбами?
- ГРУ вынуждено доказывать, что оно действительно имеет право на существование во вселенной российских спецслужб. Ему приходится вновь и вновь демонстрировать, что оно в состоянии добывать необходимую информацию.
В этом смысле ГРУ очень серьезно конкурирует прежде всего с СВР. Существование Службы внешней разведки никогда не ставилось под сомнение, а вот с ГРУ это случалось несколько раз.
Вопрос ставился так: не лучше ли будет ликвидировать ГРУ и передать его функции политической службе внешней разведки (СВР - ред.). Поэтому для ГРУ важно вновь и вновь доказывать государству, что оно обладает компетенциями, которых нет ни у ФСБ, ни у СВР.
- ГРУ было задействовано в аннексии Крыма при участии так называемых «зеленых человечков» или «вежливых людей». Вы пишите в вашей книге, что ГРУ таким образом показало руководству России свою состоятельность как инструмент «нелинейных войн». Означает ли это, что ГРУ и дальше будет действовать в этой области?
- Думаю, что да. Это, естественно, одна из специальных областей деятельности ГРУ - использование его именно в тех операциях, в которых речь идет о крупных конфликтах, когда предпринимаются попытки достичь определенных государственно-политических целей средствами разведки.
В этой сфере весьма важную роль играют специальные подразделения ГРУ.
- Вы называете в вашей книге различные области деятельности ГРУ, в частности, диверсии, радиоэлектронную разведку, кибершпионаж, экономический шпионаж, спецназ, дезинформацию и пропаганду. Какие из этих областей находятся в фокусе ГРУ в настоящее время?
- Я бы сказал, кибершпионаж играет важную роль. В этой области действуют самые различные группы ГРУ, информация о которых то и дело появляется в немецких СМИ.
Они, например, осуществляют хакерские атаки на бундестаг. Я думаю, о деятельности ГРУ на этом поприще мы еще многое услышим в будущем. И, конечно, в связи с войной в Украине большую роль играют подразделения спецназа, в задачу которых входит обнаружение высокоприоритетных целей.
И использование агентов по-прежнему пользуется спросом, поскольку главной задачей любой разведслужбы является добыча секретной информации, а ее можно осуществить лишь путем использования секретных источников.
- Германия всегда была приоритетной целью деятельности ГРУ. Почему это так, и сохранится ли такая ситуация и в будущем?
- Германия является важной ключевой страной в Европе. В 1920-х годах она была важной целью, потому что считалось, что для осуществления всемирной революции необходимо осуществить революцию и в Германии.
Поэтому в задачу ГРУ входила поддержка прежде всего коммунистических устремлений. Затем, во время становления национал-социалистической диктатуры, возросло значение Германии как врага, что показала и Вторая мировая война.
После нее Германия была разделена на западную и восточную части. Здесь проходила, так сказать, линия фронта в холодной войне. Это вынуждало ГРУ считать Германию ключевой страной в Европе.
И сегодня Германия, конечно, играет важную роль, поскольку она по-прежнему остается, так сказать, центром Европы и очень важной областью для операций разведслужб.
- В вашей книге вы описываете взаимоотношения ГРУ с руководством СССР. Сталин скорее недоверчиво относился к военной разведке, Хрущев больше доверял ее разведданным. А как обстоит дело с Владимиром Путиным? Особенно учитывая тот факт, что ГРУ практически не удалось правильно оценить ситуацию в Украине перед началом полномасштабного вторжения в 2022 году?
- Мы не знаем, действительно ли это не удалось ГРУ. Мы знаем, к сожалению, лишь то, что видим. Вполне возможно, что, когда исследователи в будущем заглянут в архивы, они найдут там критические отчеты отдельных подразделений ГРУ, которые предостерегали от этой кампании.
То же самое мы наблюдаем на примере Второй мировой войны и холодной войны. Я думаю, что и в ГРУ не существовало однозначного мнения о том, стоит ли начинать эту операцию.
Мы знаем, что Путин больше доверяет СВР, чем ГРУ. Это связано с тем, что ГРУ является единственной разведслужбой, у которой нет прямого доступа к Путину - он есть только через министра обороны. ГРУ достаточно трудно быть услышанной Путиным.
- ГРУ не подлежит парламентскому контролю, а подчиняется лишь президенту и министру обороны. Является ли это тем фактором, который отличает ГРУ от западных спецслужб?
- Это в принципе отличает российские спецслужбы от западных. Западные спецслужбы находятся под своего рода парламентским контролем. Он может быть более или менее строгим, это зависит от соответствующей страны, но там парламенты, по крайней мере, в общих чертах знают, чем занимается разведслужба.
В России это не так. Там отчитываются только перед президентом и министром обороны. Это приводит к тому, что порой проводятся такие рискованные операции, после которых возникает вопрос, а было ли это необходимо с политической точки зрения, или же ущерб от них больше пользы.
- История ГРУ - это и история агентов и двойных агентов. Олег Пеньковский, Петр Попов, Сергей Скрипаль… Кто из агентов ГРУ наиболее выделяется по вашему мнению?
- Я бы назвал двоих. Во-первых, Пеньковский. В его случае не ясно, насколько велика была его ценность для западных разведслужб, потому что он относительно рано был разоблачен.
В декабре 1961-го - январе 1962-го он был разоблачен КГБ, и не исключено, что Пеньковский использовался прежде всего для дезинформации Запада.
И, конечно, (Дмитрий - ред.) Поляков. Он был первым генералом ГРУ, которого удалось завербовать ЦРУ, и он поставлял Западу выдающуюся информацию в течение очень длительного времени. И поскольку во время холодной войны было важно узнать, на что было способно ГРУ, Поляков играл действительно ключевую роль.
Его следует выделить еще и потому, что он был очень осторожен. Он точно знал, насколько сильна была советская контрразведка, и поэтому старался, например, как можно меньше действовать в Москве. Он работал на ЦРУ во время своих командировок за границей.
- Как Запад может защищаться от деятельности ГРУ? За последнее время, например, выслали ряд сотрудников посольств, которые были шпионами. И, очевидно, стали более внимательно относиться к пропаганде в Сети. Что можно и следует предпринять в целях защиты от ГРУ?
- Думаю, защититься очень трудно. Когда высылают тех, про кого известно, что они шпионят для ГРУ, - это палка о двух концах, поскольку вести наблюдение за этими людьми, вероятно, проще, чем найти агентов, которые неофициально работают на спецслужбы.
Думаю, очень важно везде разъяснять, что спецслужбы всегда пользуются людьми в своих целях, что они не друзья и не помощники. Когда ты им нужен, они тебя обласкают и предложат тебе деньги, а как только ты потеряешь доступ к источникам информации, ты будешь им абсолютно безразличен.
Это показывает, что сотрудничество с такой спецслужбой, как ГРУ, в долгосрочной перспективе приносит лишь проблемы. Для большинства из тех, кто решился на такое сотрудничество, оно заканчивается тюрьмой или - как показывают многочисленные случаи - ситуацией, в которой человек больше не в состоянии справиться со своей жизнью.