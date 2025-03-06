По данным Департамента здоровья, клещи в Эстонии уже активизировались и настало время сделать прививку от клещевого энцефалита.
«Клещи уже активны»: Департамент здоровья призывает делать прививки
Как передала BNS пресс-служба Департамента здоровья, в 2024 году клещевым энцефалитом в Эстонии заболели 138 человек; теплые зимы последних лет способствовали распространению этого заболевания. Клещи становятся активными ранней весной, когда температура воздуха постоянно превышает пять-семь градусов тепла.
Поскольку и в этом году зима выдалась достаточно мягкой, а устойчиво теплая погода уже не за горами, сейчас самое время защитить себя от клещевого энцефалита и сделать прививку.
По данным Департамента здоровья, количество случаев заболевания клещевым энцефалитом в последние годы превышает обычные показатели: в 2021 году было зарегистрировано 82 случая, а в 2023 году - 209. В прошлом году тенденция к росту была остановлена, и количество случаев снова снизилось.
Заведующая отделом инфекционных заболеваний и эпидемиологии в Департаменте здоровья Мария Викентьева отметила, что снижение заболеваемости, вероятно, связано с ростом интереса к вакцинации. «Вакцинация эффективна и помогает снизить заболеваемость клещевым энцефалитом. В 2023 году в Эстонии было привито более 68 000 человек по сравнению с более чем 103 000 в прошлом году. Это хорошее достижение», - подчеркнула Викентьева.
По словам специалистов, активность клещей обычно подтверждается, когда люди находят первых клещей на своих домашних животных, и такие сообщения уже поступают.
Чтобы избежать укусов клещей, сейчас стоит принимать необходимые профилактические меры при пребывании на свежем воздухе. Важно защитить себя, поскольку выздоровление от клещевых заболеваний может занять много времени, а иногда избавиться от всех недугов, которые они приносят, не представляется возможным.
Во время прогулок в лесу рекомендуется носить длинную одежду светлых тонов, в которой их легче заметить. Желательно заправлять брюки в носки или в сапоги.
Также нелишним будет осмотреть все тело после пребывания в местах, где есть клещи. Чаще всего клещи встречаются на полях, лесных опушках и лугах, а также в городских парках, зеленых зонах и на тропах здоровья.
Кроме того, в качестве профилактической меры стоит использовать репелленты. Важно убедиться, что средство имеет регистрационное удостоверение или номер разрешения, выданный Департаментом здоровья и, конечно, использовать его в соответствии с инструкцией, распыляя на открытом воздухе, а не в помещении.
Специфического лечения клещевого энцефалита не существует, оно лишь снимает симптомы. Это также единственное заболевание, которое можно предотвратить с помощью вакцинации.
«Для профилактики клещевого энцефалита взрослым и детям, начиная с годовалого возраста, предлагаются эффективные и безопасные инактивированные вакцины. Начальный курс вакцинации состоит из трех инъекций», - сообщила Викентьева, уточнив, что первые две инъекции делаются с интервалом в один-три месяца, а третья - через год.
Поскольку Эстония является эндемичным по клещевому энцефалиту регионом, Департамент здоровья рекомендует ревакцинацию против клещевого энцефалита каждые три, и обязательно каждые пять лет. Вакцинация обязательно рекомендована группам риска по клещевому энцефалиту - тем, кто имеет повышенный риск контакта с клещами в зависимости от образа жизни или рода деятельности, в том числе жителям сельской местности, работникам лесного и сельского хозяйства, охотникам, пограничникам, военнослужащим и др.
Специфического лечения клещевого энцефалита не существует, лечатся только симптомы. Против болезни Лайма - другого распространяемого клещами инфекционного заболевания - вакцины не существует, болезнь можно предотвратить только избегая укусов клещей. Случаи болезни Лайма регистрируется в течение всего года, поскольку болезнь трудно обнаружить. Нередко пациент приходит на прием к врачу только с остаточными симптомами заболевания или с их осложнениями.