«Клещи уже активны»: Департамент здоровья призывает делать прививки

Во время прогулок в лесу рекомендуется носить длинную одежду светлых тонов, в которой их легче заметить. Желательно заправлять брюки в носки или в сапоги.

Также нелишним будет осмотреть все тело после пребывания в местах, где есть клещи. Чаще всего клещи встречаются на полях, лесных опушках и лугах, а также в городских парках, зеленых зонах и на тропах здоровья.

Кроме того, в качестве профилактической меры стоит использовать репелленты. Важно убедиться, что средство имеет регистрационное удостоверение или номер разрешения, выданный Департаментом здоровья и, конечно, использовать его в соответствии с инструкцией, распыляя на открытом воздухе, а не в помещении.

Специфического лечения клещевого энцефалита не существует, оно лишь снимает симптомы. Это также единственное заболевание, которое можно предотвратить с помощью вакцинации.

«Для профилактики клещевого энцефалита взрослым и детям, начиная с годовалого возраста, предлагаются эффективные и безопасные инактивированные вакцины. Начальный курс вакцинации состоит из трех инъекций», - сообщила Викентьева, уточнив, что первые две инъекции делаются с интервалом в один-три месяца, а третья - через год.

Поскольку Эстония является эндемичным по клещевому энцефалиту регионом, Департамент здоровья рекомендует ревакцинацию против клещевого энцефалита каждые три, и обязательно каждые пять лет. Вакцинация обязательно рекомендована группам риска по клещевому энцефалиту - тем, кто имеет повышенный риск контакта с клещами в зависимости от образа жизни или рода деятельности, в том числе жителям сельской местности, работникам лесного и сельского хозяйства, охотникам, пограничникам, военнослужащим и др.

Специфического лечения клещевого энцефалита не существует, лечатся только симптомы. Против болезни Лайма - другого распространяемого клещами инфекционного заболевания - вакцины не существует, болезнь можно предотвратить только избегая укусов клещей. Случаи болезни Лайма регистрируется в течение всего года, поскольку болезнь трудно обнаружить. Нередко пациент приходит на прием к врачу только с остаточными симптомами заболевания или с их осложнениями.