Bigbank: во время экономического спада средняя зарплата выросла на 20 процентов

Он отметил, что в четвёртом квартале прошлого года средняя зарплата уже составляла 2062 евро. Медианная зарплата обычно на 300 евро ниже средней. Рост медианных зарплат был примерно на уровне роста средней зарплаты. «Учитывая инфляционную среду и умеренную безработицу, такой рост зарплат не является неожиданным», - сказал Эаметс.

По-прежнему существует большая разница между Харьюмаа и остальной Эстонией. Самая низкая средняя зарплата была в Валгамаа, где годовой доход в среднем на 548 евро меньше, чем в Харьюмаа. Также в Ида-Вирумаа, Вирумаа и Сааремаа разница в средней зарплате с Харьюмаа составляет более 500 евро.

За последние два года экономического спада средняя зарплата выросла на 20%, при этом в государственном секторе зарплата увеличилась на 23%, в местных органах власти - на 27,5%, а в частном секторе - на 18,6%.

По словам Эаметса, эти тенденции должны продолжиться и в 2025 году. «Рост цен в этом году будет выше, чем в прошлом, о чём свидетельствуют данные по инфляции в начале года. В феврале годовой рост цен составил 5%. Мы в Bigbank прогнозируем уровень безработицы в этом году на уровне 7,2%. Всё это вместе может означать, что в четвёртом квартале этого года средняя зарплата превысит 2200 евро», - сказал Эаметс.

Он добавил, что положительная новость заключается в том, что в этом году инфляция, скорее всего, будет ниже роста зарплат, что означает, что покупательская способность доходов людей не снизится.

«С другой стороны, это плохая новость для предпринимателей, потому что затраты на ресурсы растут, а конкурентоспособность компаний на внешних рынках снижается. В итоге растущие производственные затраты будут перенесены на конечную цену, что, в свою очередь, приведет к продолжению роста цен», - добавил Эаметс.​