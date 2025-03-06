Фонд «Агентство инвестиций Ида-Вирумаа» IVIA и компания Mapri Ehitus подписали договор, согласно которому в Йыхви в следующем году появится киногородок - мультимедийный и креативный индустриальный инкубатор. Проект, реализуемый при поддержке Фонда справедливого перехода, оценивается в 16 миллионов евро.
В Ида-Вирумаа начнут снимать большое кино: через год там вырастет современный киногородок
Киногородок будет включать три объекта: инкубатор креативной индустрии с киностудиями стоимостью 11 миллионов евро, инкубатор цифровых и мультимедийных технологий стоимостью четыре миллиона евро, а также инфраструктуру стоимостью один миллион евро. Если обычно киностудии располагаются среди бетонных построек промышленных парков, то киногородок в Йыхви появится в лесу, у реки.
Теэт Куусмик, член правления Инвестиционного агентства Ида-Вирумаа отмечает, что Вируский кинофонд уже более десяти лет привлекает в уезд международные кинопродукции, а создание киногородка - это следующий большой шаг в развитии местной киноиндустрии.
«Наша главная цель - привлечь сюда международные кинопроизводства, которым местные предприятия смогут предложить широкий спектр услуг, например постпродакшн, озвучку, монтаж, анимацию и изготовление декораций. Мы стремимся к тому, чтобы в течение пяти лет выйти на полный цикл услуг, позволяющий осуществлять весь процесс производства - от съемок до готового фильма - прямо здесь, в Йыхви», - объяснил Куусмик.
Второй целью проекта является привлечение молодых талантов в Ида-Вирумаа и создание возможностей для самореализации творческих людей в сфере кино.
Тармо Роос, исполнительный руководитель Mapri Ehitus, признается, что является большим поклонником кино.
«Получивший "Оскар" за лучшие спецэффекты фильм Кристофера Нолана "Довод" снимался в семи разных странах, включая Эстонию, и результат вышел великолепным. Почему бы "Довод 2" тоже не снимать в Эстонии? Я верю, что в ближайшие годы сюда приедут снимать и другие известные фильмы, а киногородок в Йыхви станет своеобразным магнитом для крупнейших мировых кинокомпаний», - с уверенностью сказал Роос.
Тийна Локк-Трамберг, директор фестиваля «Темные ночи» (PÖFF), считает Йыхвиский киногородок чрезвычайно важным шагом как для эстонской киноиндустрии, так и для экономического и культурного развития Ида-Вирумаа.
«Меня особенно привлекает концептуальный подход: это будет не просто строительство павильона, но и создание международного мультимедийного и креативного индустриального инкубатора. Здесь объединятся традиционное кинопроизводство, классическая кинотехнология и новейшие инновационные идеи из мира стартапов. Очень важно соединить стартап-среду с конкретными потребностями киноиндустрии», - отметила она.
Кроме того, PÖFF уже проводит курсы дополнительного образования для местных жителей, которые пока работают в других сферах, но хотят применить свои профессиональные навыки в киноиндустрии: например, превратиться из электрика в осветителя на съемочной площадке.
«Мне кажется, что этот проект может помочь удержать молодежь в регионе, а в долгосрочной перспективе даже привлечь новых специалистов, - продолжила Тийна Локк-Трамберг. - Я надеюсь, что PÖFF вскоре возродит кинофестиваль KINOFF в Ида-Вирумаа, и мы готовы максимально содействовать развитию киноиндустрии в регионе».
По словам Марис Тоомел, старейшины волости Йыхви, киногородок в Йыхви создаст новые рабочие места и оживит местную экономику - от гостиничного и ресторанного бизнеса до кинотехнологий и творческой деятельности. Но еще важнее, что это даст молодежи причину остаться здесь и строить свое будущее именно в Йыхви.
«Наш город станет местом, где встречаются творчество и технологии, привлекая сюда как эстонских, так и международных кинематографистов. Это огромная возможность для всего Ида-Вирумаа», - сказала Тоомел.