В Ида-Вирумаа начнут снимать большое кино: через год там вырастет современный киногородок

Тийна Локк-Трамберг, директор фестиваля «Темные ночи» (PÖFF), считает Йыхвиский киногородок чрезвычайно важным шагом как для эстонской киноиндустрии, так и для экономического и культурного развития Ида-Вирумаа.

Будущий киногородок. Фото: Визуализация 3D IVIA

«Меня особенно привлекает концептуальный подход: это будет не просто строительство павильона, но и создание международного мультимедийного и креативного индустриального инкубатора. Здесь объединятся традиционное кинопроизводство, классическая кинотехнология и новейшие инновационные идеи из мира стартапов. Очень важно соединить стартап-среду с конкретными потребностями киноиндустрии», - отметила она.

Кроме того, PÖFF уже проводит курсы дополнительного образования для местных жителей, которые пока работают в других сферах, но хотят применить свои профессиональные навыки в киноиндустрии: например, превратиться из электрика в осветителя на съемочной площадке.

«Мне кажется, что этот проект может помочь удержать молодежь в регионе, а в долгосрочной перспективе даже привлечь новых специалистов, - продолжила Тийна Локк-Трамберг. - Я надеюсь, что PÖFF вскоре возродит кинофестиваль KINOFF в Ида-Вирумаа, и мы готовы максимально содействовать развитию киноиндустрии в регионе».

Договор подписали Теэт Куусмик и Тармо Роос. При подписании использовался прием обратной съемки - по аналогии с фильмом «Довод» (Tenet). Фото: Erik Riikoja

По словам Марис Тоомел, старейшины волости Йыхви, киногородок в Йыхви создаст новые рабочие места и оживит местную экономику - от гостиничного и ресторанного бизнеса до кинотехнологий и творческой деятельности. Но еще важнее, что это даст молодежи причину остаться здесь и строить свое будущее именно в Йыхви.

«Наш город станет местом, где встречаются творчество и технологии, привлекая сюда как эстонских, так и международных кинематографистов. Это огромная возможность для всего Ида-Вирумаа», - сказала Тоомел.