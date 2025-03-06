Кристина Каллас: необходимо изменить стиль работы правительства

«Мы не принимаем быстрых решений, принятие этих решений часто затягивается. Существует много неясности, ведутся долгие споры, порой идеологические, иногда обусловленные бюрократическими нюансами», - подчеркнула Каллас.

«Если наш абсолютный приоритет - поддержка экономики, ее стимулирование и улучшение, то мы не можем бесконечно затягивать принятие решений по квалифицированной рабочей силе на девять месяцев. Но у нас это произошло. На самом деле, это затягивание длится уже больше года, и на сегодня это происходит именно из-за социал-демократов», - сказала Каллас.

По ее словам, то же самое происходит и с Законом о конкуренции. «Эстония вынуждена платить штраф в 3000 евро в день, однако отсутствие решения по этому вопросу снова связано с социал-демократами. Не найти время, чтобы сесть и принять это решение», - продолжила Каллас.

Она также напомнила о цели сокращения бюрократии. «Мы приняли это решение, но при этом нам приходится постоянно объяснять, почему какой-то министр решил все же увеличить бюрократию», - сказала Каллас.

По словам Каллас, также отсутствует ясность в отношении долгосрочного плана развития энергетики, и она даже не знает, есть ли у коалиции соглашение по этому вопросу или нет.

Каллас отметила, что не менее запутанной остается ситуация и с планом сокращений расходов.

По ее словам, она перечислила вопросы, которые необходимо срочно решить, чтобы стимулировать экономику, но в данный момент правительство не справляется с этой задачей должным образом.