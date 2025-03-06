ЭРИК РЮЙТЕЛЬ Трамп устроил шоу для радикального деревенщины за счет Зеленского?

В субботу, 1 марта, мы отмечали восьмой день рождения моего третьего сына. Утро началось в кругу семьи с торта, зажженных свечей и пожеланий счастья. Однако мои мысли были на событии, которое произошло накануне в Вашингтоне, где встретились президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский. Эта встреча напомнила мне, скорее, сцену из фильма «Дрянные девчонки», чем диалог лидеров великих держав, пишет Эрик Рюйтель, преподаватель кризисной психологии в Академии внутренней безопасности и руководитель агентства психологического консультирования.​