В субботу, 1 марта, мы отмечали восьмой день рождения моего третьего сына. Утро началось в кругу семьи с торта, зажженных свечей и пожеланий счастья. Однако мои мысли были на событии, которое произошло накануне в Вашингтоне, где встретились президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский. Эта встреча скорее напомнила мне сцену из фильма «Дрянные девчонки», чем диалог лидеров великих держав, пишет Эрик Рюйтель, преподаватель кризисной психологии Академии МВД и руководитель агентства психологического консультирования.
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ЭРИК РЮЙТЕЛЬ ⟩ Трамп за счет Зеленского устроил шоу для радикальной деревенщины?
Вашингтон для меня не чужой: 20 лет назад, после окончания учебы по психологии в Тартуском университете, я жил там год. Я помню утренние пробежки вдоль реки Потомак, чувство, что история буквально окружает меня.