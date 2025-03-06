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ЭРИК РЮЙТЕЛЬ Трамп за счет Зеленского устроил шоу для радикальной деревенщины?

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Избранный президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский в Париже.
Избранный президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский в Париже. Фото: Sarah Meyssonnier/POOL/AFP/Getty Images

В субботу, 1 марта, мы отмечали восьмой день рождения моего третьего сына. Утро началось в кругу семьи с торта, зажженных свечей и пожеланий счастья. Однако мои мысли были на событии, которое произошло накануне в Вашингтоне, где встретились президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский. Эта встреча скорее напомнила мне сцену из фильма «Дрянные девчонки», чем диалог лидеров великих держав, пишет Эрик Рюйтель, преподаватель кризисной психологии Академии МВД и руководитель агентства психологического консультирования.​

Вашингтон для меня не чужой: 20 лет назад, после окончания учебы по психологии в Тартуском университете, я жил там год. Я помню утренние пробежки вдоль реки Потомак, чувство, что история буквально окружает меня.

Достоинство и самообладание основателей США были как бы высечены в камне города. Однако встреча, состоявшаяся в прошлую пятницу в Овальном кабинете, принесла совершенно другую энергию: как будто мы погрузились не в стратегическое мышление великих держав, а в низкий эго-конфликт, где вместо власти распределяются статус и внимание.​

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