Эстонские любители гамбургеров и хот-догов помогли отправить в Украину медицинский эвакуационный автомобиль

В ходе завершившейся на прошлой неделе кампании каждый мог внести прямой вклад в поддержку украинских бойцов, купив на заправочных станциях Circle K приготовленную на месте еду: например, бургер, врап, враппер, хот-дог, снеки или картофель фри. Член правления Circle K Пирет Каск порадовалась успешному завершению кампании и достижению цели - собрать 20 000 евро: «Особенно приятно, что Freedom Convoy продолжает активно и целенаправленно помогать Украине, а собранные пожертвования уже нашли конкретное применение: на аукционе приобретен автомобиль, который будет переоборудован для эвакуации».

Пеэтер Риккен, руководитель Freedom Convoy MTÜ, отметил, что найти доступные внедорожники становится все сложнее, но недавно им удалось приобрести на аукционе девять Toyota Hilux, и именно покупка одного из них, его переоборудование и доставка в Украину будут покрыты пожертвованием от Circle K. «Мы переоборудуем этот автомобиль в машину для медицинской эвакуации, в которых Украина испытывает большую потребность. Мы переделываем кабину и кузов, окрашиваем, устанавливаем качественную теплоизоляцию, что критически важно для раненых, носилки, специальные аккумуляторные блоки и освещение», - пояснил Риккен. Он добавил, что аккумуляторы необходимы для зарядки различных медицинских приборов и поддержания работы глушителей дронов, которые также будут установлены в машине. «Освещение здесь тоже особенное – есть обычный белый свет, синий, который помогает медикам лучше видеть сосуды и кровь, а также красный, который сложнее обнаружить дронам», - отметил Риккен.