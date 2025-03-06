В рамках благотворительной кампании с каждой приготовленной на месте порции еды сеть заправок Circle K жертвовала 25 центов некоммерческой организации Freedom Convoy, чтобы отправить в Украину автомобиль для медицинской эвакуации. В ходе кампании было собрано 20 000 евро.
Эстонские любители гамбургеров и хот-догов помогли отправить в Украину медицинский эвакуационный автомобиль
В ходе завершившейся на прошлой неделе кампании каждый мог внести прямой вклад в поддержку украинских бойцов, купив на заправочных станциях Circle K приготовленную на месте еду: например, бургер, врап, враппер, хот-дог, снеки или картофель фри. Член правления Circle K Пирет Каск порадовалась успешному завершению кампании и достижению цели - собрать 20 000 евро: «Особенно приятно, что Freedom Convoy продолжает активно и целенаправленно помогать Украине, а собранные пожертвования уже нашли конкретное применение: на аукционе приобретен автомобиль, который будет переоборудован для эвакуации».
«Несмотря на происходящие в мире потрясения, Freedom Convoy последовательно и непрерывно поддерживает украинцев. Призываем всех внести свой вклад в их деятельность», - добавила Каск.
Пеэтер Риккен, руководитель Freedom Convoy MTÜ, отметил, что найти доступные внедорожники становится все сложнее, но недавно им удалось приобрести на аукционе девять Toyota Hilux, и именно покупка одного из них, его переоборудование и доставка в Украину будут покрыты пожертвованием от Circle K. «Мы переоборудуем этот автомобиль в машину для медицинской эвакуации, в которых Украина испытывает большую потребность. Мы переделываем кабину и кузов, окрашиваем, устанавливаем качественную теплоизоляцию, что критически важно для раненых, носилки, специальные аккумуляторные блоки и освещение», - пояснил Риккен. Он добавил, что аккумуляторы необходимы для зарядки различных медицинских приборов и поддержания работы глушителей дронов, которые также будут установлены в машине. «Освещение здесь тоже особенное – есть обычный белый свет, синий, который помогает медикам лучше видеть сосуды и кровь, а также красный, который сложнее обнаружить дронам», - отметил Риккен.
Предполагается, что этот конкретный автомобиль для медицинской эвакуации будет отправлен в Украину конвоем, отправляющимся 5 мая. В целом Freedom Convoy на данный момент направил украинским бойцам 579 машин общей стоимостью более 10 миллионов евро.
«Более 90% наших пожертвований поступает из-за рубежа. Поэтому любой вклад эстонских предприятий и частных лиц исключительно важен», - подчеркнул Риккен.