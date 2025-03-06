Эстония не видит трагедии в отсутствии приглашения на лондонский саммит европейских лидеров

Представитель министерства иностранных дел Брита Кикас отметила, что отсутствие Эстонии и других балтийских стран на встрече в Лондоне не произвело хорошего впечатления. Кикас признала, что Эстония тоже хотела бы принять участие в этом мероприятии, однако свои мысли британской стороне удалось донести еще до начала встречи. «Обсуждения на лондонской встрече двигались в правильном направлении и были созвучны с позициями Эстонии. Эстония предприняла все шаги, чтобы оказаться за столом переговоров. На этот раз мы не участвовали во встрече, но в следующий раз обязательно будем за столом», - сказала она.