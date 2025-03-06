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Эстония не видит трагедии в отсутствии приглашения на лондонский саммит европейских лидеров

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В Лондоне состоялся саммит европейских лидеров.
В Лондоне состоялся саммит европейских лидеров. Фото: Javad Parsa

На выходных в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров, однако страны Балтии за стол переговоров приглашены не были - тем не менее, по словам министерства иностранных дел, отношения Эстонии с Великобританией остаются хорошими.

Представитель министерства иностранных дел Брита Кикас отметила, что отсутствие Эстонии и других балтийских стран на встрече в Лондоне не произвело хорошего впечатления. Кикас признала, что Эстония тоже хотела бы принять участие в этом мероприятии, однако свои мысли британской стороне удалось донести еще до начала встречи. «Обсуждения на лондонской встрече двигались в правильном направлении и были созвучны с позициями Эстонии. Эстония предприняла все шаги, чтобы оказаться за столом переговоров. На этот раз мы не участвовали во встрече, но в следующий раз обязательно будем за столом», - сказала она.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, помимо прочего, извинился перед странами Балтии за то, что они не были приглашены на лондонский саммит европейских лидеров. Кикас подтвердила, что британские коллеги как публично, так и в частном порядке признали, что неучастие стран Балтии во встрече было ошибкой.

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