На выходных в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров, однако страны Балтии за стол переговоров приглашены не были - тем не менее, по словам министерства иностранных дел, отношения Эстонии с Великобританией остаются хорошими.
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Эстония не видит трагедии в отсутствии приглашения на лондонский саммит европейских лидеров
Представитель министерства иностранных дел Брита Кикас отметила, что отсутствие Эстонии и других балтийских стран на встрече в Лондоне не произвело хорошего впечатления. Кикас признала, что Эстония тоже хотела бы принять участие в этом мероприятии, однако свои мысли британской стороне удалось донести еще до начала встречи. «Обсуждения на лондонской встрече двигались в правильном направлении и были созвучны с позициями Эстонии. Эстония предприняла все шаги, чтобы оказаться за столом переговоров. На этот раз мы не участвовали во встрече, но в следующий раз обязательно будем за столом», - сказала она.