Чт, 6.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Эстония не видит трагедии в том, что ее не пригласили на лондонский саммит европейских лидеров

Copy
В Лондоне состоялся саммит европейских лидеров.
В Лондоне состоялся саммит европейских лидеров. Фото: Javad Parsa

На выходных в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров, однако страны Балтии за стол переговоров приглашены не были. Тем не менее, по словам министерства иностранных дел, отношения Эстонии с Великобританией остаются хорошими.

Представитель министерства иностранных дел Брита Кикас отметила, что отсутствие Эстонии и других Балтийских стран на встрече в Лондоне не произвело хорошего впечатления: Кикас признала, что Эстония тоже хотела бы принять участие в этом мероприятии. Однако до начала встречи нам все же удалось довести наши мысли  до сведения британской стороны.

«Обсуждения на лондонской встрече двигались в правильном направлении и были созвучны с позицией Эстонии. Эстония предприняла все шаги, чтобы оказаться за столом переговоров. На этот раз мы не участвовали во встрече, но в следующий раз обязательно будем», - сказала она.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх