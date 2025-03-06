На выходных в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров, однако страны Балтии за стол переговоров приглашены не были. Тем не менее, по словам министерства иностранных дел, отношения Эстонии с Великобританией остаются хорошими.
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Эстония не видит трагедии в том, что ее не пригласили на лондонский саммит европейских лидеров
Представитель министерства иностранных дел Брита Кикас отметила, что отсутствие Эстонии и других Балтийских стран на встрече в Лондоне не произвело хорошего впечатления: Кикас признала, что Эстония тоже хотела бы принять участие в этом мероприятии. Однако до начала встречи нам все же удалось довести наши мысли до сведения британской стороны.