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Более десяти российских гимнастов получили нейтральный статус

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Ангелина Мельникова.
Ангелина Мельникова. Фото: KIM KYUNG-HOON

Пресс-служба Федерации гимнастики России сообщает о том, что 12 спортсменов сборной страны, а также десять тренеров и специалистов получили нейтральный статус. Всего заявка была подана на 100 человек.

Проучившие нейтральный статус спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях.

Среди женщин допущены олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, а также Мария Агафонова, Алена Глотова, Анна Калмыкова, Злата Осокина, Людмила Рощина и Ксения Зеляева.

Среди мужчин допущены Даниел Маринов, Григорий Климентьев, Владислав Поляшов, Кирилл Прокопьев и Илья Заика.

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