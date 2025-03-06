Пресс-служба Федерации гимнастики России сообщает о том, что 12 спортсменов сборной страны, а также десять тренеров и специалистов получили нейтральный статус. Всего заявка была подана на 100 человек.
Более десяти российских гимнастов получили нейтральный статус
Проучившие нейтральный статус спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях.
Среди женщин допущены олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, а также Мария Агафонова, Алена Глотова, Анна Калмыкова, Злата Осокина, Людмила Рощина и Ксения Зеляева.
Среди мужчин допущены Даниел Маринов, Григорий Климентьев, Владислав Поляшов, Кирилл Прокопьев и Илья Заика.