Прибыль известной авиакомпании резко упала из-за забастовок и роста цен

Чистая прибыль группы составила 1,38 миллиарда евро, что на 18% меньше, чем годом ранее. При этом выручка компании в прошлом году достигла 37,6 миллиарда евро, что на 6% больше, чем в 2023 году.

В январе стало известно, что Lufthansa официально стала стратегическим инвестором латвийской национальной авиакомпании Air Baltic. Lufthansa Group инвестирует 14 миллионов евро и за эту сумму получит конвертируемую долю, составляющую 10% акций Air Baltic. После выхода Air Baltic на биржу (IPO) эта доля будет преобразована в обыкновенные акции.

Несмотря на инвестиции Lufthansa, правительство Латвии намерено сохранить не менее 25% акций Air Baltic после IPO. Кроме того, представитель Lufthansa займет место в совете директоров Air Baltic, если сделка будет завершена во втором квартале 2025 года при условии одобрения регуляторов.

Авиационный эксперт Тоомас Петерсон в комментарии для Postimees отметил, что эта сделка выгодна для немецкой авиакомпании, так как позволит Lufthansa использовать маркетинговые каналы Air Baltic. «В авиационной отрасли это имеет большую ценность», - пояснил он.

Тем не менее, по мнению Петерсона, сделка не окажет значительного влияния, поскольку доля Lufthansa в Air Baltic остается небольшой.