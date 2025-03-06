Полиция задержала в Таллинне иностранца, подозреваемого в масштабном интернет-мошенничестве

По версии следствия, гражданин Франции прибыл в Эстонию в прошлую пятницу и сразу же начал массовую рассылку сообщений от имени различных компаний. Мужчина действовал преимущественно по ночам, отправляя сообщения якобы от Omniva, Netflix или от имени курьерских фирм. В текстах находились ссылки, по которым под разными предлогами у людей выманивались данные банковских карт.

Руководитель отдела кибер- и экономических преступлений Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт сообщил, что вскоре в полицию начали обращаться первые пострадавшие, с банковских счетов которых пропали деньги. «В сотрудничестве с партнерами мы оперативно установили прибытие и местонахождение подозреваемого и начали блокировать распространение отправленных им сообщений с фишинговыми ссылками. В ночь на среду мы задержали его с поличным», - сказал Кельт.

Он добавил, что задержанный был шокирован тем, насколько быстро его деятельность в Эстонии была раскрыта и пресечена. «Подозреваемый приехал в Эстонию, полагая, что его мошенничество будет успешнее, если он физически находится здесь и использует местные телефонные номера. Однако он серьезно ошибся. Преступники с плохими намерениями не остаются здесь незамеченными».

Харьюский уездный суд сегодня удовлетворил ходатайство Пыхьяской окружной прокуратуры и заключил подозреваемого под стражу сроком на два месяца. Суд согласился с позицией прокуратуры, что подозреваемый, находясь на свободе, может продолжить совершать преступления или скрыться от уголовного преследования.

Департамент полиции и погранохраны благодарит всех партнеров за помощь в выявлении и задержании подозреваемого. Полиция продолжает мероприятия в рамках операции PhishOFF, направленные на борьбу с фишинговыми атаками.