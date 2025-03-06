СМИ Европейский Союз может создать воздушный щит для Украины

Сторонники этого плана утверждают, что европейский «небесный щит» представлял бы собой зону противовоздушной обороны, действующую отдельно от НАТО, с целью остановить ракетные и дроновые атаки России на города и инфраструктуру. Этот щит мог бы стать частью предложенного на этой неделе президентом Украины Владимиром Зеленским «небесного перемирия».