Для защиты неба Киева и Западной Украины от атак России можно было бы использовать европейские военно-воздушные силы, состоящие из 120 истребителей, без создания дополнительной напряженности с Москвой, передает портал Unian со ссылкой на британскую газету Guardian, ссылаясь на разработанный военными экспертами план.
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СМИ ⟩ Европейский Союз может создать воздушный щит для Украины
Сторонники этого плана утверждают, что европейский «небесный щит» представлял бы собой зону противовоздушной обороны, действующую отдельно от НАТО, с целью остановить ракетные и дроновые атаки России на города и инфраструктуру. Этот щит мог бы стать частью предложенного на этой неделе президентом Украины Владимиром Зеленским «небесного перемирия».