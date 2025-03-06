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СМИ Европейский Союз может создать воздушный щит для Украины

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Российские военные самолеты
Российские военные самолеты Фото: NBS konts mikroblogošanas vietnē "X"

Для защиты неба Киева и Западной Украины от атак России можно было бы использовать европейские военно-воздушные силы, состоящие из 120 истребителей, без создания дополнительной напряженности с Москвой, передает портал Unian со ссылкой на британскую газету Guardian, ссылаясь на разработанный военными экспертами план.​

Сторонники этого плана утверждают, что европейский «небесный щит» представлял бы собой зону противовоздушной обороны, действующую отдельно от НАТО, с целью остановить ракетные и дроновые атаки России на города и инфраструктуру. Этот щит мог бы стать частью предложенного на этой неделе президентом Украины Владимиром Зеленским «небесного перемирия».

«Зона охватывала бы три работающие атомные электростанции Украины, города Одесса и Львов, но не линию фронта и восток страны. Согласно недавно опубликованной статье, такая мера может "достичь большего военного, политического и социально-экономического эффекта, чем 10 000 европейских наземных войск"», - отмечает издание.

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