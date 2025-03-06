Туули Томингас пришлось в Отепя довольствоваться местом во второй десятке

Томингас промахнулась уже первым выстрелом в положении лежа, а на стойке допустила еще две ошибки. Три штрафных круга не оставили ей шансов бороться за высокие позиции – отставание от победительницы составило 59,1 секунды.

На лыжне она входила в число лучших, но все же уступила самой быстрой участнице гонки, француженке Поле Боте, 45 секунд. Томингас ранее объясняла свой выбор участия в этапе Кубка IBU вместо этапа Кубка мира тем, что после чемпионата мира неизбежно наступил спад напряжения, а дома легче снова прийти в форму.

Среди других эстонок лучшей стала Грете Гаем, отстрелявшаяся без промахов и занявшая 37-е место. Миртель Кальюмяэ с четырьмя штрафными кругами финишировала 60-й, а Элийсабет Бреэманн (3 промаха) стала 70-й.

Победу одержала француженка Жилон Гигонна (1 промах) с результатом 22:59,3. Второе место заняла итальянка Ребекка Пасслер (2 промаха; +25,3), а третьей финишировала чешка Кристина Отцовска (1 промах; +29,8).