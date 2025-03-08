Не так давно полиция Латвии поделилась данными о том, как часто стражи правопорядка попадаются на взяточничестве. За последние пять лет ситуация у наших южных соседей сильно улучшилась. Но насколько остро эта проблема стоит в Эстонии?
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Взяточничество среди представителей эстонской полиции уже не является проблемой?
По данным полиции Латвии, в прошлом году за взяточничество был задержан только один сотрудник полиции. В 2023 году за подобное преступление были задержаны шесть полицейских, в 2022 году - один, в 2021 году - три, а в 2020 году - 13.