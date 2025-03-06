Таллиннская реформа школ создаст проблемы с финансированием и распределением классов

TKJÜ обеспокоен проектом постановления, который устанавливает максимальное количество учеников в 1-м классе на уровне 24 человек. «Ограничение в 24 ученика вполне обоснованно, и после недавней забастовки учителей утверждать, что работа в переполненном классе не увеличивает нагрузку, - просто лицемерие», - заявил член TKJÜ Петер Педак.

В школах, где 1-е классы ранее были больше, возникнет необходимость создавать дополнительные классы, но большинство школ не имеют для этого необходимых условий. Если сокращение числа учеников в классе вынудит школы перейти на двухсменную систему обучения, это приведет к дополнительным расходам на питание и логистику, а также вызовет недовольство родителей.

По их словам, городская управа не принимает во внимание фактические возможности школ по размещению учеников. Например, если учебное заведение может принять четыре параллельных класса, это не означает, что в ней будут учиться 96 учеников (4 класса по 24 ученика). В некоторых случаях школе может быть направлено меньше детей, чем позволяет ее вместимость, а в других - больше, чем она способна разместить.

«Например, если в школе ученики распределяются по классам так: 24, 24 и 27 человек, то должен ли из-за трех дополнительных учеников открываться еще один класс? Если да, то кто покроет расходы на зарплату нового учителя?», - спрашивают члены Союза.

Если школа планировала открыть два первых класса, но город выделяет туда меньше учеников, например, 17, то городская управа должна компенсировать зарплаты учителей или предложить решение по перераспределению учащихся, чтобы школа не оказалась в сложной финансовой ситуации, говорят члены Союза руководителей школ.

«Городские власти должны дать четкий ответ, как школы должны решать ситуацию, когда число учеников, определенное городом, не соответствует реальным возможностям школы в плане помещений и кадров. Без этих разъяснений постановление невозможно реализовать на практике», - добавил Педак.